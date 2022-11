Ricordate l’annunciatrice Fiorella Pierobon? Ecco cosa fa oggi

Fiorella Pierobon è stata per anni annunciatrice televisiva. La donna è poi scomparsa dalla tv. Ecco cosa fa oggi.

La televisione è un qualcosa che tendiamo a vedere un po’ tutti. Difatti anche chi risulta essere restio a tutto ciò che la riguarda, è portato a seguirne almeno un programma. Del resto la televisione italiana offre molto da vedere. Dunque anche il meno appassionato di tv, almeno una tantum viene tentato ad accendere l’apparecchio televsivo.

Pertanto si ha la propensione familiarizzare con alcuni volti noti della tv. Un tempo ad esempio c’erano le annunciatrici televisive. Difatti gli assidui seguaci di programmi tv ricordavano con facilità i loro volti. Fra le tante annunciatrici, qualcuno ricorderà senz’altro Fiorella Pierobon.

Fiorella Pierobon: biografia

Fiorella Pierobon nasce il 18 marzo 1960 a Somma Lomabrdo. Il suo esordio televisivo avviene quando aveva appena 17 anni. Pierobon, difatti, ha condotto nel 1977 il programma Tutto uncinetto sull’emittente Telealtomilanese. A partire dal 1980 ha dato avvio alla sua carriera da annunciatrice. Inizia prima in una piccola emittente privata, per poi passare ad Italia 1. Nel 1984 passa a Canale 5, divenendone l’annunciatrice ufficiale fino al 2003. Tuttavia proprio nel 2003 Pierobon decide di dare le dimissioni dal suo incarico di annunciatrice, dopo ben vent’anni di lavoro.

La carriera da cantante

Non tutti lo sanno ma Fiorella Pierobon ha fatto anche la cantante. Nel 1991 ha inciso il suo primo album, intitolato “L’affascinante gioco della seduzione”. Non mancano altri singoli, tra cui: Segni nel cuore, Resta come sei, Manchi solo tu, In un mondo libero, In una notte di luna. Ma non finisce qui, dato che Pierobon si è cimentata anche nella recitazione. Nel 1993 è apparsa sul grande schermo, con la pellicola “Ci hai rotto papa’ “. Nel 1989 fa parte del cast di “Don Tonino”, serie tv di Canale 5.

Ecco cosa fa oggi l’ex annunciatrice

Per ben vent’anni Fiorella Pierobon si è dedicata all’attività di annunciatrice. Dal 2003, tuttavia, sembra essere scomparsa dai radar televisivi. Cosa fa oggi l’ex signorina buonasera? La donna ha sempre avuto numerose passioni, ed essendosi allontanata dal mondo dello spettacolo ha avuto modo di coltivarle. La sua principale passione risulta, tuttavia, essere la pittura. Difatti a quanto pare le ha dedicato gran parte del suo tempo e delle sue energie. Nel 2007 ha innaugurato a Parigi il suo atelier-galleria. L’ex annunciatrice ha realizzato ben 400 opere che sta esponendo in giro per il mondo.

Una sua opera è stata anche acquistata dal museo Dino Zoli di Forlì.