Vincenzo Malinconico, puntata 3/11| Ecco cosa accadrà durante la terza puntata

Torna l’appuntamento settimanale con la nuova fiction Vincenzo Malinconico. Ecco cosa accadrà nella puntata del 3 novembre.

L’avvocato è una delle professioni più affascinanti. Battersi per una giusta causa, del resto, è una cosa bella. Tuttavia è un lavoro per il quale bisogna essere necessariamente portati. In tutto ciò come ve li immaginate glia avvocati italiani?

Audaci, volitivi e di successo? Di sicuro si, anche perché chi si affiderebbe ad un avvocato mite ed impaurito. Eppure c’è una fiction che ci sdogana tutte le certezze che abbiamo riguardo a coloro che svolgono questa professione. Certo, da ricordare che si tratta di una fiction, tuttavia ci sono davvero avvocati non proprio ortodossi. Vincenzo Malinconico, protagonista di una fiction di Rai Uno è proprio così: un avvocato d’insuccesso.

Vincenzo Malinconico: dalla penna alla tv

Dunque ancora una volta i romanzi diventano fiction. Del resto è già successo con Mina Settembre, Il commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalconi, Le indagini di Lolita Lobosco. Difatti tutte le fiction nominate in precedenza sono tutte state tratte da romanzi di vari autori. Questo non può farci che piacere, poiché significa che la letteratura ha ancora un ruolo importante in questa società. Diego de Silvia è l’autore della saga Vincenzo Malinconico- avvocato d’insuccesso. I suoi liberi hanno ispirato i registi per creare una fiction che va in onda ogni giovedì su Rai Uno. A vestire i panni dell’avvocato d’insuccesso è Massimiliano Gallo, attore napoletano di grande talento, già noto al pubblico italiano.

Vincenzo Malinconico: trama

Dunque il giovedì sera della rete ammiraglia Rai è targato Vincenzo Malinconico. Ma di cosa parla la serie ambientata a Salerno? Malinconico è un uomo molto particolare. Potrebbe essere definito l’uomo del “semi”: semi- disoccupato, semi- divorziato, semi-fidanzato. Vincenzo, difatti, non è certo l’avvocato di grido del capoluogo campano. Tuttavia è una persona molto intelligente e riflessiva. Ha una ex moglie, Nives, dispotica ed ossessiva, la quale vorrebbe tornare con lui. Ci sono poi due figli: Alagia ed Alfredo. La prima non è sua figlia biologica, ma per Vincenzo è come se l’avesse generata lui stesso. Nella sua vita è entrata Alessandra, giovane avvocato, molto bella e molto desiderata. La giovane ha scelto le imperfezioni di Vincenzo, ma tuttavia vuole più spazio nella sua vita.

Anticipazioni terza puntata

Dunque giovedì 3 novembre andà in onda la terza puntata di Vincenzo Malinconico. Cosa succederà nel corso della terza serata? Il protagonista avrà un incontro con Domenico Fantasia, il suo ex assistito. Tuttavia dopo il loro colloquio o’ Burzone avrà un infarto. Vincenzo, al contempo, dovrà fare i conti con la sua complicata vita sentimentale.

Alessandra vorrebbe più spazio nella vita di Malinconico, tanto da dargli una sorta di ultimatum.