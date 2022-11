Conoscete la storia di Claudio Lippi? Ecco cosa ha subito il conduttore

Claudio Lippi per anni è stato una figura portante della televisione italiana. In passato ha dovuto subire non pochi prolemi. Ecco di cosa si tratta.

Il successo può essere qualcosa di molto labile. Difatti diversi personaggi del mondo dello spettacolo nell’arco di poco tempo possono scomparire dai radar del piccolo schermo.

Molto spesso può capitare anche a personaggi famosi, e con alla spalle lunghe carriere. In altri casi, tuttavia, l’abbandono alle scene può anche essere volontario. Del resto dopo anni ed anni a lavorare in tv, può sorgere anche il desiderio di dedicarsi ad altro.

Claudio Lippi scomparso dai radar del piccolo schermo

Dunque fra i personaggi famosi, momentaneamente usciti di scena, c’è senz’altro Claudio Lippi. Non stiamo parlando di un piccolo show man, ma di una vera stella della televisione italiana. Come in molti avranno notato, è giù un po’ di tempo che Lippi non si vede sul piccolo scehrmo. La sua ultima apparizione risale al 2020, quando ha co-condotto La prova del cuoco con Elisa Isoardi. Ma scopriamo qualcosa in più della vita di Lippi

Gli esordi di Claudio Lippi

Lippi è stato uno dei più famosi presentatori della televisione italiana. Non tutti lo sanno, ma da giovane il suo sogno era quello di fare il cantante. Il suo esordio, infatti, avviene nel mondo della musica. Negli anni Sessanta inizia a cantare prima come solista e poi in un gruppo, denominato “I crociati”. Partecipa a tourneè teatrali con Memo Remigi, e nel 1968 si presenta come concorrente di Un disco per l’estate. Ad un certo punto, però, la carriera di Lippi cambia rotta.

Il successo come presentatore

Dunque Claudio Lippi esordisce giovanissimo come cantante. Difatti per tutto il corso degli anni 60 si dedica alla musica. Nel 1972 ha inizio la sua carriera come conduttore televisivo. Lippi, difatti, debutterà come presenatore di programmi per ragazzi. Fra gli anni 80 e 90 sarà la volta di Sette e mezzo, Il pranzo è servito e Giochi senza frontiere.

I momenti difficili di Lippi

Per circa vent’anni Claudio Lippi è stato uno dei volti di punta delle reti ammiraglie. Infatti sia la Mediaset che la Rai hanno molto investito su di lui. Tuttavia non sono certo mancati i problemi. Il presentatore ha vissuti dei momenti davvero molto bui. Difatti stando ad alcune dichiarazioni, rilasciate da lui stesso, Lippi ha dovuto affrontare delle difficoltà finanziarie. L’uomo ha affidato i suoi guadagni al suo manager, il quale non è riuscito a gestirli al meglio.

Nonostante questa problematica, il noto presentatore è riuscito a riprendersi al meglio.