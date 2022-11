Ricordare il figlio di Mike Bongiorno? Ecco cosa fa oggi

Ricorderete di sicuro il presentatore Mike Bongiorno, forse un po’ meno suo figlio. In questo articolo vi sveleremo cosa fa oggi.

Il mondo della televisione italiana è sempre stato pieno di conduttori di talento. Difatti questi ultimi sono sempre riusciti ad entrare nelle simpatie del pubblico.

Fra questi non si può non citare Mike Bongiorno, figura indimenticabile nell’immaginario collettivo degli italiani.

Mike Bongiorno: biografia

Mike Bongiorno nasce a New York nel 1924. La madre ha origini torinesi, mentre il padre discende da una famiglia nobiliare. Tuttavia a causa della crisi del 1929 il piccolo Mike lascerà la Grande Mela, venendo a vivere in Piemonte con la madre. Nel capoluogo piemontese frequenterà la scuola elementare, le medie ed il ginnasio. Fin da giovanissimo mosterà il suo interesse verso il mondo del giornalismo. Difatti darà inizio alla professione, svolgendo una lunga gavetta. Dopo anni di spostamenti fra l’Italia e gli Stati Uniti, arriverà il successo nel mondo della televisione.

Mike Bongiorno: vita privata

Dunque Mike Bongiorno è stato uno dei presentatori più famosi. Si potrebbe definire senza ombra di dubbio: “il re della televisione italiana”. Il successo avuto sul fronte professionale, sembra essere stato bilanciato anche in ambito personale. Bongiorno, difatti, ha avuto ben tre mogli. La prima è stata Rosalia Maresca, cantante lirica italo-americana. I due si sposarono nel 1948, anche se il matrimonio venne dichiarato nullo nel 1952, dato che le non voleva avere figli. In seconde nozze si unirà con Annalisa Torsello. I due si unirono in matrimonio nel 1968, per poi divorziare nel 1970. Veniamo poi al matrimonio più importante e soprattutto più duraturo, quello con Daniela Zuccoli, avvenuto a Londra nel 1972.

Il matrimonio con Daniela Zuccoli e la nascita dei tre figli

Dunque, dopo due matrimoni naufragati in poco tempo, con Daniela Zuccoli, Bongiorno troverà finalmente la felicità. La donna lo renderà anche padre per ben tre volte. Nel 1972 nasce Michele, oggi produttore televisivo. Nel 1976, invece, viene al mondo Nicolò, divenato affermato regista. Il più piccolo si chiama Leonardo ed è imprenditore. Soffermiamoci, però, sul più famoso dei tre, ovvero Nicolò.

Ecco cosa fa oggi Nicolò Bongiorno

A quanto pare nessuno dei tre figli del compianto Bongiorno ha voluto seguire le orme paterne. Difatti nessuno di loro ha tentato di diventare conduttore di programmi tv. Nello specifico, Nicolò, il secondogenito di professione fa il regista di documentari ed opere cinematografiche.

Fra i suoi lavori va ricordato Cervino- la montagna del mondo, o ancora Songs of Water Spirits, film documentario sugli effetti della globalizzazione e dei cambiamenti climatici.