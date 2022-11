Venerdì 4 novembre andrà in onda il finale di stagione di Viola come il mare. Ecco cosa accadrà nell’ultima puntata.

Il venerdì per molte persone rappresenta la fine di una lunga settimana di lavoro. Difatti in molti, soprattutto i più giovani, desiderano uscire, trascorrendo la serata fuori, all’insegna del relax e del divertimento.

Negli ultimi anni, si può osare dire che il venerdì abbia quasi preso il posto che un tempo fu del sabato sera. I locali, difatti, si riempono di persone che vogliono “festeggiare” la fine di una nuova settimana. Del resto se non giorno dopo non si ha sveglia presto, si ci può tranquillamente rilassare e fare più tardi. Tuttavia c’è anche chi preferisce trascorrere un venerdì sera diverso, magari guardando la televisione.

Viola come il mare: trama della fiction di Canale 5

Dunque il venerdì sera di Canale 5 è targato Viola come il mare. Si tratta di una nuova fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. L’attrice di Che Dio ci aiuti questa volta veste i panni di Viola, anche lei ex Miss Italia, con una passione per il giornalismo. La ragazza, infatti, ha faticato tanto per riuscire a diventare giornalista, senza poter contare sull’appoggio di nessuno. Sua madre è morta anni prima, mentre suo padre non l’ha mai conosciuto. La giovane torna a Palermo proprio per cercare di scoprire chi possa essere suo padre. La motivazione che la spinge a fare questa scelta è più profonda di quanto sembri. Viola ha una malattia neuro degenerativa, e per guarire dovrebbe sapere di più del suo patrimonio genetico. La giornalista apprenderà che suo padre è un prete, ma nel momento in cui si presenterà da lui, quest’ultimo la respingerà brutalmente.

Viola come il mare: anticipazioni finale di stagione

Dunque, dopo sei prime serate, venerdì 4 novembre andrà in onda l’ultima puntata di Viola come il mare. Le anticipazioni del finale di stagione svelano che mancheranno colpi di scena. La protagonista, dopo il rifiuto categorico di Don Andrea, si dedicherà anima e corpo al suo lavoro. Viola e Francesco dovranno indagare sulla misteriosa sparizione di una ragazza. Stando alle ipotesi di Demir, questa scomparsa potrebbe essere legata a quella di Farah. Al contempo Viola apprenderà qualcosa di veramente importante per quanto riguarda le sue origini. Questa scoperta la manderà molto in confusione, facendolole crollare il mondo addosso. Viola, difatti, penserà addirittura di lasciare Palermo, rassegnando le dimissioni dal giornale.

Riuscirà Francesco a cedere ai suoi sentimenti, impedendole di partire?