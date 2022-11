Fiorello, così ha sconfitto il “diavolo” | “Ero solo un pupazzo”

La sconvolgente rivelazione dello showman: “Per me è stata una malattia, ti illude di non essere solo, ti convince di essere il più forte”

Probabilmente lo showman più apprezzato e carismatico d’Italia. Ogni suo programma è un grande successo, i suoi sketch esilaranti e le sue imitazioni azzeccatissime. Parliamo, ovviamente di Rosario Fiorello. Dietro quell’espressione sempre allegra e che mette di buon umore, però, c’è anche tanta sofferenza.

62enne, tutti ricordiamo la sua coda di cavallo nella conduzione della trasmissione “Karaoke”. In realtà, inizia a divertire già molti anni prima, alla fine degli anni ’70, quando, neanche maggiorenne, inizia a lavorare in alcuni villaggi turistici Valtur.

Riesce a coniugare la verve comica, con le capacità musicali. Infatti lavora a Radio Deejay e si specializza in alcune trasmissioni dal taglio musicale, come il Festivalbar. Dalla metà degli anni ’90 inizia a essere uno degli showman più ricercati per i grandi spettacoli in prima serata. Tra i programmi più celebri, “Non dimenticate lo spazzolino da denti”, “Stasera pago io”, “Il più grande spettacolo dopo il weekend”.

Non ha mai trascurato la sua carriera radiofonica su Radio 2, ma l’apice arriva con la co-conduzione del Festival di Sanremo, con Amadeus e Zlatan Ibrahimovic.

Difficile trovare una sua foto in cui non sia sorridente. Ma dietro quel sorriso contagioso, quelle espressioni che mettono di buon umore, c’è anche la dissimulazione di un dramma, di una sofferenza. Un abisso da cui il popolare showman è riuscito a risalire, non senza difficoltà.

Il dramma di Rosario Fiorello

Quelli della sua dipendenza da cocaina, infatti, sono gli anni del suo enorme successo e di una vita sentimentale molto intensa. Nel 1994, poco dopo aver concluso la relazione con la conduttrice Luana Colussi, si fidanza con la conduttrice Anna Falchi, con la quale rimane fino al 1996.

“Era la metà degli anni ’90, giravo con guardie del corpo, addetto stampa e segretarie. Avevo fidanzate da rotocalco e storie da una botta e via. Non parlavo più con nessuno, tiravo cocaina. Mi sentivo un duro invece ero un pupazzo” ha detto in un’intervista lo showman. Nello stesso anno conosce Susanna Biondo. La coppia si è sposata nel 2003, dopo sette anni di convivenza, e dalla loro unione nel 2006 nasce Angelica.

Da quell’unione, che dura ancora oggi, è ricominciato il ritorno alla normalità di Fiorello: “Oggi sono tornato ad essere un uomo normale, ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità” ha detto. “Per me è stata una malattia. La cocaina è il diavolo, ti illude di non essere solo, ti convince di essere il più forte” ha aggiunto il grande showman.