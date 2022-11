Domenica 6 novembre la seconda stagione di Mina Settembre volge al termine. Ecco cosa accadrà nel corso della serata.

Napoli è una delle città più belle del mondo. Questa affermazione sarà stata detta milioni di volte. Difatti potrebbe sembrare ripetitivo ma è così. Si tratta di una città con un patrimonio storico inestimabile. Partenope, nel corso della storia, ha subito diverse dominazioni che le hanno conferito un aspetto multiculturale.

Passeggiando per il centro storico è possibile imbattersi in monumenti architettonici di strabiliante bellezza. Per non parlare del panorama che è possibile ammirare da alcuni punti della città. Ischia, Procida, il Vesuvio fanno da sfonda ad una città martoriata dalla criminalità ma estremamente suggestiva. Difatti molti registi decidono di ambientare proprio qui le loro opere.

Mina Settembre: la fiction ambientata a Napoli

Dunque Napoli fa da sfondo a molti film o fiction. Difatti la domenica sera è possibile ammirarla nella seconda stagione di Mina Settembre. La fiction narra le vicende di una giovane assistente sociale napoletana. Raccontando le difficoltà, i problemi, i disagi, la penna di Maurizio De Giovanni mette in risalto anche e soprattutto gli aspetti belli della città. Le storie che Mina segue in qualità di assistente sociale hanno tutte un lieto fine, quasi a sugellare che anche a Napoli accadono cose positive.

Mina Settembre verso il finale di stagione

Dunque il successo di Mina Settembre sembra essere dovuto proprio alla semplicità che trasmette. Le vicende della giovane assistente sociale sono un perfetto mix fra comico e tragico, e non manca mai una vena di mistero. Sentimenti, amicizie, missioni verso il prossimo: guardare Mina Settembre significa trascorre una serata in buona compagnia, riscoprendo valori autentici. Domenica 6 novembre la fiction volge al termine, dopo sei prime serate ricche di suspance. Stando alle anticipazioni il finale di stagione sarà ricco di colpi di scena.

Mina Settembre: ecco cosa accadrà nella puntata di domenica 6 novembre

Come di consueto nelle puntate conclusive di qualsiasi fiction accade sempre qualcosa di sorprendente. Difatti le anticipazioni relative al finale di stagione di Mina Settembre ci preannunciano dettagli interessanti. In primis sarà dato spazio al dramma che si ritroverà a vivere Mina. Quest’ultima finirà nei guai a causa della denuncia partita da parte della madre naturale di Viola. L’assistente sociale, difatti, pur di aiutare Viola, si è intrufolata con l’inganno in casa della donna per convincerla ad avvicinarsi alla figlia. Tuttavia la persona in questione, dopo aver partorito la bambina, ha deciso di abbandonarla e di restare in anonimato. Questa denuncia causerà anche la sospensione dal lavoro di Mina. La ragazza cadrà in uno stato di sconforto. Ad aiutarla, però, ci sarà Domenico, il quale cercherà di convincere la donna a ritirare la denuncia.