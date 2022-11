A gran sorpresa TikTok ha preso una decisione che fa cambiare tutto. In questo articolo vi sveleremo di cosa si tratta.

Negli ultimi decenni i canali di comunicazione sono cambiati notevolmente. L’avvento dei cellulari ha modificato il modo di agire delle persone, soprattutto dei più giovani. A tutto ciò va aggiunto anche l’incremento dei social network. Questi ultimi, difatti, hanno contribuito alla diffusione e viralizzazione di qualsiasi contenuto.

Tuttavia, oltre agli aspetti positivi, bisogna tener presente che la rete può essere un buco nero soprattutto per le persone più indifese. Alcuni contenuti possono in qualche modo ledere la sensibilità ed il modo di essere dei più giovani.

I giovani ed il rapporto con i social

Facendo queste dichiarazioni sembrerà di cadere nella retorica, ma non è così. I giovani, in particolar modo gli adolescenti, vivono ormai in un mondo virale. Sempre chinati sui loro smartpohone a scoprire chi sa cosa. Sempre pronti a riportare tutto tramite instagram o whatsapp. Ovviamente questi meccanismi non riguardano solo i giovani, ma anche persone più adulte. Tuttavia c’è un dettaglio da tenere sempre presente: i più piccoli hanno meno difese. La rete, difatti, può diventare molto infida, per coloro che non ne comprendono il pericolo. Quanti ragazzi finiscono per farsi del male tramite i social? Quanti ancora si trovano invischiati in brutte storie sempre a causa dei social? Non è nostra intenzione demonizzare i canali social, anzi. Tuttavia bisogna fare molta attenzione ai rapporti fra i più giovani e la rete internet.

TikTok: la decisione per tutelare i minori

Dunque la rete, nonostante la sua importanza ed utilità può essere un’arma a doppio taglio. Pertanto i genitori o comunque i tutori dovrebbero sorvegliare o quanto meno seguire i minori nel momento in cui utilizzano gli smartphone. I ragazzini di oggi impazziscono per TikTok, un social network cinese. Su TikTok si possono condividere video e dirette, e proprio questi dettagli fanno impazzire i più giovani. Tuttavia la piattaforma ha stabilito dei nuovi requisiti proprio per tutelare i minorenni.

Ecco cosa ha deciso di fare TikTok

Ci sono novità in arrivo per quanto riguarda l’app più scaricata al mondo. A quante pare ben presto si potrà dire addio alle dirette, in particolar modo per i minori di 18 anni. Difatti a partire dal 23 novembre non basterà più avere un accaunt TikTok per godere dei diritti di accesso alle dirette streaming. Dunque, al fine di sensibilizzare e responsabilizzare i content creator, le dirette saranno esclusivamente usufuibili dagli adulti.