Domenica 6 novembre andrà in onda l’ultima puntata di Mina Settembre. Ecco cosa accadrà alla madre della protagonista.

Il periodo autunnale sancisce la ripresa di diverse attività. Scuola, lavoro ed impegni vari ricominciano a segnare le nostre giornate. Oltre a questo, l’autunno vede la ripresa anche dei programmi televisivi.

Difatti durante i mesi estivi si assiste allo stop di un po’ tutte le trasmissioni. Questa scelta da parte dei vertici Rai scaturisce dal fatto che molte persone vanno in vacanza. Pertanto resterebbero in pochi a guardare la tv, e questo causerebbe un drastico calo dello share. Tuttavia a partire da ottobre, tornano in onda un po’ tutti i programmi di punta, e fra questi anche le fiction.

Mina Settembre: fiction dell’autunno di Rai Uno

Fra le fiction che hanno innaugurato i palinsesti autunnali della rete ammiraglia Rai, c’è senz’altro Mina Settembre. Si tratta di una delle storie più amate dal pubblico a casa. Giunta alla seconda stagione, la fiction ha debuttato lo scorso 2 ottobre in prima serata. Dopo sei puntate. Mina Settembre volge al termine con un finale di stagione ricco di colpi di scena. Cosa succederà nel corso della puntata del 6 novembre?

Mina Settembre: anticipazioni finale di stagione

Le anticipazioni relative all’ultima puntata di Mina Settembre svelano che la protagonista dovrà affrontare non pochi problemi. Tuttavia non mancheranno momenti emozionanti, come il matrimonio di Titti e Giordano. Oltre ai grattacapi sul lavoro, come la sospensione dlla sua attività, Mina avrà anche altri pensieri. La giovane è certa che la madre le stai nascondendo qualcosa. Cosa potrebbe essere successo ad Olga?

Mina Settembre: ecco cosa farà Olga

Stando alle anticipazioni relative alla puntata di Mina Settembre del 6 novembre Olga farà ritorno a casa. La donna era uscita di scena durante la prima puntata, affermando di partire per una crociera. Tuttavia Olga non ha mai lasciato Napoli, ma questo Mina non lo sa. Difatti anche zia Rosa ed il generale hanno scoperto quale sia il segreto di Olga, anche se hanno preferito tacere. La donna, tuttavia, tornerà a casa sua, dove potrà riabbracciare la figlia. Quest’ultima, però, pur essendo felice per il ritorno della madre capirà che c’è qualcosa di strano sotto. La ragazza, difatti, comprenderà che deve indagare per scoprire cosa le stiano nascondendo.

Mina Settembre, finale di stagione: ecco cosa farà Domenico

Nel corso del finale di stagione ci sarà spazio anche per le vicende che riguardno Domenico. Quest’ultimo, difatti, dovrà affrontare non pochi problemi familiari. Sua sorella si è innamorata di un uomo che a lui non piace affatto. Gambardella farà di tutto per impedirle di continuare a vederlo. Il ginecologo, però, si batterà anche per aiutare Mina ad essere riabilitata. Domenico si recherà dalla madre di Viola per convincerla a ritirare la denuncia ai danni di Mina.