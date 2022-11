Prosegue l’appuntamento con Un posto al sole, soap in onda su Rai Tre. Le anticipazioni della puntata del 7 novembre svelano nuovi colpi di scena.

La televisione italiana tratta diversi generi. Difatti consente alle persone di spaziare fra argomenti più leggeri sino ad arrivare a quelli più impegnativi. Fra i generi molto in voga nella televisione italiana risulta esserci anche quello delle fition.

Queste ultime vanno in onda a cadenza settimanale, permettendo al pubblico di seguire storie molto intense e molto interessanti. Ci sarebbe poi un genere “cugino” delle fiction, che tuttavia risulta avere meno successo. Si tratta delle soap, prodotti a lunga serialità, in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì.

Le soap italiane non decollano

Dunque come detto precedentemente, le soap sono un genere poco diffuso in Italia. Ne vengo trasmesse molte, questo è vero, ma sono prevalentemente di importazione straniera. Difatti spopolano nomi come Beatiful, storicissima soap americana; Il Segreto, telenovelas-soap spagnola; Una Vita, sempre a metà fra soap e telenovelas di origine iberica. Soap italiane famose ce ne sono ben poche, e l’unica degna di nota sembra essere Centovetrine, ormai sospesa da anni. Il mancato successo delle soap nostrane può essere ascrivibile a tanti fattori. Probabilmente i costi elevati, la mancanza di pubblico adatto, registi e produttori che preferiscono puntare su altro. Tuttavia c’è una soap italiana, la quale è riuscita ad accattivare l’interesse del pubblico. Si tratta di Un posto al sole.

Un posto al sole: una soap ventennale

Un posto al sole è la soap più longeva della storia italiana. Partita nel lontano 1996, va ancora in onda ogni sera, nella fascia dell’access prime time sulla terza rete Rai. La semplicità deli argomenti trattati ne fa uno dei programmi cult della televisione italiana. Nonostante il genere delle soap sia guardato con scetticismo dai più snob, Un posto al sole rappresenta una realtà televisiva molto elegante e ben struttura. Difatti alle vicende sentimentali, proprie del genere, affianca argomenti di natura sociale anche molto interessanti.

Upas, puntata 7/11: cosa succederà a Marina

Dunque lunedì 7 novembre inizierà una nuova settimana di programmazione per Un posto al sole. In questi ultimi tempi la storia principale è rappresentata dalla misteriosa scomparsa di Marina. La donna, infatti, è stata rapita dal suo ex marito Fabrizio. Quest’ultimo sembra aver perso il lume della ragione e non accetta il fatto che la sua ex sia tornata con Roberto. Pertanto ha prima tentato di avvelenare Ferri, per poi rapire Marina. Tuttavia Ferri non è uno sprovveduto e capirà ben presto che Marina è vittima della follia del suo ex. A questo punto Roberto deciderà di mettersi sulle tracce di Rosato, con la speranza che lo riconduca a Marina.