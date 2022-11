Attenzione alle applicazioni svuota conta in circolazione. In questo articolo vi sveleremo quale non scaricare.

Con l’avvento della tecnologia avanzata il mondo è cambiato. Già i cellulari aveva modificato il nostro modus vivendi ed agendi. Tuttavia i supporti elettronici sono diventati sempre più sofisticati ed affinati. Ormai si dipende dagli smartphone e dalla tecnologia.

Questo progresso ha portato tanti fattori positivi. Difatti grazie a diverse applicazioni scaricabili sul cellulare è possibile semplificare la vita. Ad esempio whatsapp ti consente di inviare messaggini a chiunque ed in qualsiasi momento. Per non parlare di applicazioni come The Fork che ti consentono di accedere alle scontistiche messe in atto dai migliori ristoranti della tua zona. Tuttavia i lati positivi si associano anche i diversi aspetti negativi.

Le varie funzioni delle applicazioni

Dunque ormai il cellulare è un oggetto che possiedono un po’ tutti. Un tempo serviva solo per fare e ricevere chiamate, o al massimo per inviare messaggi. Con il passar del tempo ed i perfezionamenti dei sistemi, il cellulare è diventato lo scrigno delle applicazioni. Ormai tramite cellulare è possibile fare tutto. Dal pagare le bollette, al prenotare un pasto, al fare carburante. Tutto ciò, indubbiamente ci facilita la vita. Difatti a chi fa piacere recarsi all’ufficio postale, fare lunghe file per pagare una bolletta? Tuttavia, come in ogni cosa, oltre agli aspetti positivi, ce ne sono di certo altri negativi. Non tutte le applicazioni sono convenienti, anzi con alcune bisogna fare davvero molta attenzione.

Attenzione alle app svuota conto

Come detto precedentemente non tutte le applicazioni hanno fini benefici. Difatti prima di scaricarne una, bisognerebbe controllare sempre che non provochi problemi. A quanto pare, difatti, ci sono delle app che possono svuotare con molta facilità il proprio conto. Ogni utente Android deve prestare attenzione ai malwares, ovvero a dei picccoli softwer dannosi. L’obiettivo dei malwares è quello di impossessarsi dei dati sensibili dell’utente, come la data di nascita o il codice del conto corrente. Tali softwere per diffondersi nei cellulari sfruttano delle banali applicazioni. Tuttavia una volta installate iniziano ad impossessarsi del dispositivo. Difatti iniziano a copiare tutti i dati salvati sul cellulare per poi inviarli al loro creatore.

Ecco le app da non scaricare

Per evitare spiacevoli sorprese potrebbe essere di aiuto essere già a conoscenza del nome delle app da non scaricare.

Eccone una parte: