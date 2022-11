In arrivo un nuovo bonus per sostegno alle famiglie in difficoltà. Tuttavia non ne hanno diritto tutti. In questo articolo vi sveleremo chi potrà accedere al sussidio.

La crisi economica ormai da anni annienta il nostro Paese. Difatti è circa un decennio che la mancanza di lavoro e l’inflazione hanno fatto sentire il loro peso. A pagarne le conseguenze sono sempre le categorie più disagiate. Infatti le famiglie più abbienti non hanno risentito molto della crisi. Al contrario chi aveva già difficoltà ad arrivare a fine mese, da un po’ di tempo a questa parte naviga in cattive acque.

La pandemia non ha fatto altro che peggiorare la situazione. Con la chiusura di tante attività commerciali, si sono persi tanti posti di lavoro. Per non parlare degli effetti negativi della guerra fra Russia ed Ucraina.

Pandemia, guerra e crisi economica

Dunque prima la pandemia poi la guerra fra Russia ed Ucraina hanno fatto si che la situazione economica peggiorasse. Il conflitto fra i due Stati delle est ha, difatti, dato vita ad una vera e propria speculazione energetica. Il costo del gas e dell’elettricità è aumentato a dismisura. Le bollette sono lievitate, facendo diventare un una doccia calda un vero e proprio lusso. Il problema è che non tutti possono permettersi questo lusso. Ci sono nuclei familiari, infatti, i quali già fanno fatica a far quadrare i conti e di certo non possono permettersi di sborsare somma così alte per beni e servizi di prima necessità.

Crisi economica e denatalità

Fra i tanti problemi italiani c’è anche quello della denatalità. In Italia, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, si fanno sempre meno figli. Alla base di questa fenomeno c’è senz’altro la mancanza di risorse a sufficienza. Del resto che senso ha mettere al mondo un figlio se non si hanno le possibilità per mantenerlo? Questo, però, sta generando un progressivo, quanto veloce, invecchiamento della popolazione. Pertanto per favorire la natalità e l’abbassamento dell’età media, lo Stato ha deciso di intervenire con delle misure di sostegno.

In arrivo un nuovo bonus bebè

Dunque per aiutare le coppie che hanno intenzione di allargare la famiglia, contribuendo all’aumento della popolazione, lo Stato ha creato dei bonus ad hoc. Si tratta di alcune forme di sostegno, erogate ad alcuni nuclei familiari con determinati requisiti. A quanto pare sembra che sia in arrivo un nuovo bonus bebè di ben 5000 euro. Tuttavia non potranno usufruirne tutti i nuclei familiari, ma solo alcuni.

Ecco chi può accedere al bonus bebè

Bisogna dare una piccola spiegazione: questo nuovo sussidio non ha nulla a che vedere con l’assegno unico e universale erogato sui figli a carico mensilmente. Questo nuovo bonus è stato istituito dall Provincia Autonoma di Trento e rappresenta più che altro una sorta di premio per la natalità, la cui somma arriva sino a 5000 euro. Tuttavia non potranno fare richiesta tutti i nuclei familiari residenti presso la data provincia, ma soltanto quelli che hanno dato alla luce il secondogenito. Dunque sono esclusi da questa forma di sostegno coloro che sono diventati genitori per la prima volta.