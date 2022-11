Nuovo allarme listeria, questa volta nei tranci della mortadella. Ecco i marchi da non acquistare.

Nella vita ci sono tante cose importanti, ma alcune lo sono di più. Fra queste vi è senz’altro la salute. Difatti per quanto la posizione economica possa essere in qualche modo rilevante, la salute viene prima di tutto.

Pertanto sarebbe necessario che tutti ce ne prendessimo cura il più possibile. Preservare la salute è un diritto di ogni cittadino, ma anche un dovere. Per fare ciò bisogna in primis seguire delle direttive.

Salute ed alimentazione

C’è una cosa che è legata a doppio filo alla salute: l’alimentazione. Seguire una corretta alimentazione può, difatti, essere un ottimo viatico per una lunga vita. Di certo l’elisir di lunga vita non lo può possedere nessuno, tuttavia con alcune direttive si può tranquillamente vivere di più. L’alimentazione perché è fondamentale? Cibarsi è indispensabile per la nostra sopravvivenza. Difatti se non mangiassimo andremmo incontro ad una morte certa. Tuttavia deve esserci una giusta misura e soprattutto evitare o quanto meno limitare il consumo di determinati cibi.

I cibi da evitare

Dunque per mantenersi in salute sarebbe necessario seguire una sana e corretta alimentazione. L’apporto di nutrienti deve essere equilibrato e bilanciato. Questo vuol dire che non si devono in nessun modo eliminare i carboidrati o i grassi dalle diete. Tuttavia per non incorrere in determinate problematiche sarebbe giusto limitare il consumo di grassi. Inoltre è bene consumare pietanze fresche e magari eviate cibi confezionati. Gli alimenti confezionati, infatti, per quanto possano essere comodi e pronti all’uso, contengono conservanti non sempre salutari.

Ecco cosa non comprare

Come detto precedentemente gli alimenti confezionati sono molto pratici. Difatti sono già pronti all’uso, oltre ad essere molto spesso buoni e gustosi. Ad esempio le merendine, i biscottini o i wurstel risultano essere molto apprezzati dai consumatori. Del resto wurstel e salumi confezionati permettono di rimediare velocemente una cena. Tuttavia prima di acquistare uno di questi prodotti sarebbe bene prestare massima attenzione. Difatti i pericoli possono essere dietro l’angolo ed a pagarne le conseguenze è la nostra salute.

Allarme listeria nella mortadella: quali marchi non comprare

Arriva un nuovo allarme listeria, questa volta nella mortadella. Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro in via precauzionale di alcuni lotti di mortadella a tranci. Nello specifico si tratta della mortadella supergigante del marchio Veroni. Il prodotto interessato è venduto a tranci di 350g ciascuno. L’azienda ci tiene a far sapere che l’allarme riguarda solo ed esclusivamente questa tipologia di prodotto.