Giovedì 10 novembre andrà in onda l’ultima puntata di Vincenzo Malinconico. In questo articolo vi svelremo il finale della fiction.

La televisione italiana propone un gran numero di programmi da seguire. Difatti anche in base alla fascia oraria stabilisce quali siano le trasmissioni da programmare. Ad esempio in alcuni orari sembra più adeguato mandare in onda un quiz piuttosto che una soap.

Solitamente le fiction, genere di narrazione televisiva molto diffusa in Italia, trovano spazio nella fascia serale. Questo perché possano essere seguite da un numero maggiore di persone. Difatti per sostenere i costi di produzione risulta anche necessario che si verifichi un riscontro in termini di ascolti. Fra le fiction attualmente in programmazione sulla rete ammiraglia c’è Vincenzo Malinconico.

Vincenzo Malinconico: dalla penna alla tv

Negli ultimi anni, nonostante in Italia si leggano sempre meno libri, si sta diffondendo un’ottima consuetudine. Ovvero quella di produrre delle fiction ispirate a dei libri di successo. Il primo ad innauguarare questo filone sembra essere stato Maurizio De Giovanni. Difatti dalle fatiche letterarie dell’autore napoletano sono nati: I bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre, Il Commissario Ricciardi. Dopo De Giovanni è stata la volta di Diego De Silva autore di Vincenzo Malinconico, saga da cui è stata ispirata l’omonima fiction di Rai Uno.

Vincenzo Malinconico: trama

La fiction Vincenzo Malinconico narra le vicende di un avvocato particolare. Si tratta di un uomo separato e con due figli. Tuttavia la sua vita sembra non aver ancora preso una nuova direzione. Difatti è stata la moglie a lasciarlo per un altro. Malinconico, tuttavia, non ha mai smesso di amarla ed i due talvolta si incontrano e si abbandonano a momenti di passione. Nella sua vita complicata tutto cambia nel momento in cui si avvicina Alessandra Persiano, una giovane avvocatessa, molto corteggiata. Alessandra e Vincenzo iniziano a frequentarsi, e in poco tempo sembra nascere un grande amore, tanto da spingere Malinconico a rifiutare l’ex moglie. Al filone sentimentale, si interseca anche una linea crime. Il protagonista, infatti, sembra determinato a svolgere indagini su omicidi.

Vincenzo Malinconico: finale di stagione

Giovedì 10 novembre andrà in onda la quarta ed ultima puntata di Vincenzo Malinconico. Le anticipazioni svelano che non mancheranno i colpi di scena. Dunque nella vita sentimentale, già ingarbugliata dell’avvocato, si aggiungerà un’altra donna. Si tratta di Veronica Starace Tarallo, seducente e bellissima consorte di un avvocato molto potente. La donna lo contatterà per farsi assistere nella causa di separazione dal marito. Quest’ultimo, tuttavia, offrirà a Malinconico un’ingente somma di denaro, affinché Vincenzo rifiuti la difesa. Veronica, però, non sembrerà indifferente al fascino dell’avvocato Malinconico. Al contempo Alessandra non gradirà la continua intromissione nel loro rapporto da parte dei figli e della ex moglie. Persiano, pertanto, penserà di interrompere la loro relazione.