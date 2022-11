C’è un frutto che combatte il colesterolo e il diabete| Ecco di quale si tratta

Sembra incredibile ma c’è un frutto che combatte il colesterolo ed il diabete. Ecco di quale si tratta.

Negli ultimi decenni è notevolmente cambiato lo stile di vita delle persone. Difatti il benessere ha apportato modifiche alla nostra alimentazione.

Nonostante la crisi, infatti, ognuno può avere facilmente accesso a determinati cibi ed alimenti. Ad esempio negli anni 60 c’era un consumo inferiore di cibi zuccherati o grassi. Oggi, invece, fin dalla tenera età si iniziano a mangiare merendine, patatine, caramelle. Tutto questo, se consumato una tantum, non fa di certo male a nessuno, anzi. Tuttavia se consumato con una certa fraquenza, non tarderà a lasciare dei segni negativi.

Gli effetti nocivi della cattiva alimentazione

Dunque a chi non piace mangiare? Sembra una domanda retorica, anzi lo è. Difatti a tutti più o meno piace sedersi a tavola e consumare un bel pasto. Tuttavia mangiare bene non fa male a nessuno, anzi. Il cibo è fonte di vita, di felicità e benessere. Il problema, difatti, non è certo rappresentato da ciò che si mangia durante i pasti, ma pressoché da ciò che si mangia lontano dai pasti. Una delle peggiori abitudini, infatti, risulta essere quella di concedersi degli spuntini poco sani. Sia ben chiaro gli spuntini o le merende non fanno di certo male, anzi vengono proprio consigliati dai medici e dai dietologi. Tuttavia bisogna fare attezione con cosa si fa merenda. Le merendine, difatti, pur essendo buone da assaporare, se mangiate consantemente possono procurare non pochi problemi alla salute.

Diabete e colesterolo alto

Come detto precedentemente mangiare piace indistintamente un po’ a tutti. Soprattutto il cosidetto cibo spazzatura tende ad essere molto amato dalle persone. Tuttavia proprio perchè spazzatura non ne dovremmo fare un abuso. Difatti, soprattutto se c’è una predisposizione alla base, si può facilmente contrarre malattie metaboliche. Il diabete ed il colesterolo alto, infatti, colpiscono ogni anno milioni di persone. Queste disfunzioni, se non prese in tempo, possono procurare problemi ancor più gravi. Il colesterolo ostruisce le arterie e, se non trattato con un adeguata dieta, può provacare danni cardiovascolari. Anche con il diabete non si scherza affatto. Gli effetti nocivi di questa patologia possono essere molteplici: dal piede diabetico alla retinopatia sino al glaucoma, senza dimenticare i danni ai reni.

Ecco il frutto che ti aiuta a combattere diabete e colesterolo

Dunque per evitare di incorrere in un notevole peggioramento della situazione risulta importante intervenire per tempo.Come? In primis con una corretta e sana alimentazione. In secundis non deve mai mancare un po’ di attività fisica. Il movimento, infatti, aiuta a combattere queste problematica, anzi aiuta anche a prevenirle. Tuttavia sembra esserci un frutto che potrebbe aiutarti a tenere sotto controllo la glicemia ed il colesterolo. Si tratta del pistacchio, il quale è ricco di vitamine, sali minerali e fibre. Inoltre contiene una buona quantità di fitosteroidi vegetali, che aiuta a controllare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Secondo recenti studi aiuterebbe anche a prevenire l’insorgenza di diabete di tipo 2 in soggetti prediabetici.