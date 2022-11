Il 14 novembre partirà la fiction Esterno Notte. Evento straordinario che narra del rapimento di Aldo Moro. Ecco cosa accadrà nella prima puntata.

Nel corso della storia italiana ci sono stati diversi momenti bui. Difatti non sono mai mancate guerre o momenti difficili da superare. Del resto la storia di un Paese è fatta anche e soprattutto di questo: di momenti tragici che restano impressi nella mente.

La memoria collettiva ha il dovere di ricordare degli eventi, ed ancor di più di ricordare dei personaggi che hanno contribuito alla crescita del nostro Paese. Fra questi vi è Aldo Moro, indimenticabile presidente della Democrazia Cristiana.

Chi era Aldo Moro

In queste righe non parleremo del Moro politico. Difatti non è nostra intenzione perderci in discorsi di natura politica. Parleremo, piuttosto, di un uomo, un padre di famiglia, un marito. Aldo Moro era prima di tutto un giurista, un ragazzo che dopo tanti sacrifici era riuscito a conseguire la laurea in giurisprudenza. Era un professore universitario, uno di quelli che amava i ragazzi e trascorreva del tempo con loro. Moro oltre ad insegnargli il diritto voleva a tutti i costi trasmettergli i valori veri della vita. Era un amabile marito, un attento padre di quattro figli. Ed è questo che hanno ucciso le Brigate Rosse, oltre il politico hanno ucciso un uomo.

Aldo Moro, il ricordo fra fiction e film

Il caso Moro è stato oggetto di studi e ricerche per anni ed anni. Attirando così tanto interesse, molti artisti lo hanno menzionato nelle loro opere. Dalla televisione al cinema fino al teatro, Moro è protagonista di grandi capolavori. Nel 2008, infatti, va in onda su Canale 5, Aldo Moro-Il presidente, fiction prodotta da Taodue. A vestire i panni del presidente della DC era Michele Placido. Nel 2018 è stata la volta di Aldo Moro- Il professore, docufilm interpretato da Sergio Castellito. Non mancano le opere teatrale che menzionano la sua storia.

Esterno notte: la fiction su Aldo Moro

Dunque sono diversi i registi che hanno deciso di portare in scena la storia di Aldo Moro. Fra questi vi è anche Marco Bellocchio. Quest’ultimo, già nel 2003, ha realizzato un film dal titolo: Buongiorno notte. Dopo quasi un ventennio ha deciso di tornare sulla vicenda con: Esterno notte. Il film è stato riadattato anche a miniserie televisiva. Difatti andrà in onda su Rai Uno in tre prime serate, in onda il 14, 15 e 17 novembre. A dare il volto al presidente della Democrazia Cristiana sarà Fabrizio Gifuni, attore di straordinario talento.

Esterno notte: anticipazioni 14 novembre

Cosa accadrà nel corso della prima puntata di Esterno notte? Nel corso della prima puntata saranno narrati gli eventi relativi alla prima parte del rapimento. Si partirà il 16 marzo 1978, giorno del voto di fiducia del IV governo Andreotti. A via Fani a Roma verrà rapito Moro, per mano di alcuni esponenti della “colonna romana” delle Brigate Rosse. Sarà una strage, dato che verranno uccisi anche cinque agenti della scorta.