Maneskin: ci sorprendono di nuovo confessando la loro ossessione- non ne possono fare a meno

I Maneskin sorprendono di nuovo i fan con una dichiarazione su una loro ossessione, disgustosa e alquanto trash.

I Maneskin, gruppo rock romano, che ha scalato in pochissimo tempo tutte le classifiche mondiali, riescono sempre a sorprendere i loro fan non solo con la musica ma anche con le loro strane abitudini.

Il gruppo romano è formato da Damiano David, front man, cantante solista, Vittoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra ed Ethan Torchio alla batteria. Quattro ragazzi che in poco tempo si sono imposti in tutte le classifiche mondiali, orgoglio italiano, portatori della loro musica nel mondo.

Damiano nelle ultime interviste molte seguite sui social dai suoi fan, ha rivelato di avere gusti un po’ particolari, gusti strani. Certamente la Band oltre a farsi strada con la musica non passa inosservata per lo stile soprattutto di Damiano.

Il Gruppo ha partecipato a X Factor nel 2017 conquistando la seconda posizione nel talent show, si sono fatti conoscere così dal grande pubblico. Hanno poi partecipato a Sanremo con il singolo” Zitti e Buoni“, vincendo la kermesse che gli ha dato diritto alla partecipazione all’ “Eurovision Song Contest“.

Damiano si è fatto notare subito dal pubblico attirando a se l’ attenzione per il suo stile e la sua eccentricità. Ormai il front man è diventato un sex simbol mondiale; il suo look fa sognare tutte le fan. Non mancano neanche le curiosità che attirano i media e lo fanno finire al centro di gossip.

Ma il Front man dei Maneskin oltre ad essere un uomo di spettacolo è anche un ragazzo con una sua vita sentimentale; da più di quattro anni ha una relazione con Giorgia Soleri, autrice e modella diventata celebre per aver portato all’ attenzione dei Media due patologie invalidanti per le donne: la vulvodinia e l’ endometriosi, malattie, ha dichiarato la ragazza, che ancora non ricevono la giusta attenzione.

Ma qual’ è l’ ossessione?

Damiano, durante un’ intervista a Radio 105, ha confessato qualche sue piccolo segreto. In ogni aeroporto del mondo, deve comprare una calamita; Non può lasciare il paese dove ha soggiornato con la sua Band senza aver acquistato una calamita come souvenir ma la stranezza è che deve essere brutta, la più brutta!

Damiano ha spiegato che le calamite collezionate, comprate in ogni aeroporto del mondo, sono le più brutte e disgustose. Questa delle calamite è una vera e propria ossessione, infatti, ha ironicamente detto al conduttore di essere “malato”.