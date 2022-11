In arrivo grandi cambiamenti per il Reddito di cittadinanza. Ecco di cosa si tratta.

In un Paese nessuna persona riesce ad avere la stessa situazione economica. Diffatti come normale che sia, vi sono nuclei abbienti, ed altri invece che si ritrovano in difficoltà economica. Ci sono poi persone in una condizione intermedia, le quali riescono ad avere una vita dignitosa grazie al loro lavoro.

Vivere per lavorare o lavorare per vivere? Questo è il dilemma principale. Dare una risposta non è affatto semplice. Ci sono, infatti, molte famiglie in cui si fatica ad arrivare a fine mese. In queste condizioni non si può non lavorare e si trascorre buona parte del proprio tempo a lavorare. Dunque lavorare per vivere ma anche vivere per lavorare.

Crisi economica e mancanza di lavoro

Dunque come detto precedentemente nel nostro Paese ci sono ben poche persone ricche. In questo caso si tratta di pochi privilegiati, i quali possono dormire sogni tranquilli. Ci sono poi persone che hanno studiato per anni, investendo tempo e denaro per svolgere il lavoro dei propri sogni. Fra essi c’è qualcuno che riesce ad inserirsi nel settore lavorativo desiderato, riuscendo a vedere la ricompensa dei propri sacrifici. In questo caso, lavorando sodo, si può aspirare ad una vita decisamente più agiata. Tuttavia non per tutti è così. Studiare, infatti, non risulta semplice per tutti i ragazzi. Ognuno possiede un proprio talento e delle abilità, ma non sempre è possibile trasformarle in un lavoro redditizio. Del resto inserirsi nel mondo del lavoro senza un titolo di studio adeguato è sempre più difficile.

Mancanza di lavoro e reddito di cittadinanza

In Italia l’ascensore sociale risulta essere del tutto bloccato. Non è affatto facile, difatti, trovare un lavoro adeguatamente retribuito senza un titolo di studio. Al contempo, però, bisogna tener presente che non è fatto facile completare gli studi. Corsi universitari, master ed altri corsi, difatti, hanno dei costi elevati che non tutte le famiglie possono permettersi. Tuttavia determinate categorie professionali, accessibili anche senza specifici titoli di studio, risultano altamente sottopagate. Pertanto entra in gioco il Reddito di cittadinanza. Perchè questa misura di sostegno è così richiesta dai cittadini italiani? Non perchè non vogliano lavorare, ma semplicemente perché ti consente anche se in minima parte di sottrarti allo schiavismo a cui alcuni datori di lavoro ti sottopongono. Non è normale lavorare 12 ore al giorno per 500 euro o anche meno. A quel punto in molti arrivano a pensare che sia meglio richiedere il Reddito.

Reddito di cittadinanza: incredibile novità in arrivo

Dunque il Reddito di cittadinanza per quanto possa essere giudicato negativamente da tante persone, risulta essere ancora attivo. Tuttavia Giorgia Meloni si è sempre detta contraria a questa misura di sostegno. La nuova premier, difatti, non ha mai nascosto la sua intenzione di apportare delle modifiche. Ecco che è giunto il momento di rivedere l’assetto organizzativo del Reddito. Difatti, come ha spiegato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, ben presto potrebbe essere tolto l’assegno di Reddito di cittadinanza a coloro che hanno meno di 60 anni. Lo manterranno, invece, gli invalidi e coloro che abbiano minori a carico senza adeguate risorse per mantenerli.