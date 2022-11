La prima stagione della fiction Vincenzo Malinconico è volta al termine. Ci sarà una seconda stagione? I fan già se lo domandano. Ecco tutto quello che possiamo dirvi.

La televisione italiana offre una vasta scelta di programmi da seguire. La cosidetta tv generalista spazia dalla fiction ai quiz passando per i reality. Dunque non manca nulla, o quasi. Difatti molte persone fanno affidamento agli abbonamenti Netflix dato che non si ritengono soddisfatti dell’offerta fornita dalle reti ammiraglie.

Tuttavia sia in Rai che in Mediaset non mancano programmi interessanti o fiction piacevoli da seguire. In questa prima fase autunnale, difatti, sono andate in onda già diverse fiction di successo.

Le fiction dell’autunno 2022 di Rai e Mediaset

Dunque la fiction, come già detto prima, è uno dei generi più amati della tv generalista. Appassiona un po’ tutti, cercando di proporre storie talvolta classiche, talvolta innovative. L’offerta di questo autunno 2022 è stata piuttosto varia. Difatti sia la rete ammiraglia Rai che la rete ammiraglia Mediaset hanno programmato delle fiction piuttosto interessanti. Viola come il mare è l’unica fiction andata in onda su Canale 5. La storia è stata abbastanza avvincente e costruita bene. La rete del biscione, messi da parte i melò targati Ares, si sta rimettendo in carreggiata. Su Rai Uno, invece, sono tornate Mina Settembre ed Imma Tataranni. Si tratta di due grandi successi. Due fiction al femminile, ambientate in città straordinariamente belle ed accomunate da un fascino sinistro: Napoli e Matera.

Vincenzo Malinconico fiction di successo di Rai Uno

Insomma il Sud è stato protagonista di diverse fiction di questo autunno 2022. Anche lo scorso anno non sono mancate serie ambientate nel Meridione, tra cui Lolita Lobosco, Il Commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone. Quest’anno c’è stata anche un’altra fiction che ha visto protagonista una bella località del Sud. Si tratta Vincenzo Malinconico, con protagonista Massimiliano Gallo nei panni di un avvocato particolarmente strano. Malinconico, è un avvocato d’insuccesso, ma che sa parlare alla persone e che mette il cuore in quello che fa. La vicenda è ambientata a Salerno, uno dei più belli capoluoghi di provincia della Campania.

Vincenzo Malinconico: trama

Di cosa parla Vincenzo Malinconico? Dunque è la storia di un uomo semi-divoriziato, semi-disoccupato e semi-fidanzato. Vincenzo, difatti, lavora poco ed ottiene poche vittorie, anche se è un bravo professionista. Separato da anni dalla moglie Nives, talvolta si incontra con la donna, abbandonandosi a momenti di passione. La sua vita ad un certo punto, però, prende una direzione diversa. Incontra Alessandra, bella ed affascinante collega, con la quale inizia una relazione. Anche al lavoro ci sarà una svolta quando viene nominato difensore d’ufficio di Domenico Fantasia, un uomo accusato di essere il becchino della camorra. Malinconico accetta di difenderlo solo perché intenerito da Brooke, la figlia di Fantasia. La ragazza verrà brutalmente ammazzata e Vincenzo non si darà pace fin quando non trovare il suo assassino, in questo caso assassina.

Vincenzo Malinconico: ci sarà la seconda stagione

La prima stagione di Vincenzo Malinconico è volta al termine con un finale aperto, ma non apertissimo. Il protagonista, infatti, sembra conteso fra due donne e non si sa chi sceglierà. Terminata la prima parte, i fan hanno iniziato a chiedersi se ci sarà o meno una seconda stagione. Difficile dare una risposta così su due piedi. Del resto il materiale per creare una nuova stagione non manca certo. Difatti il personaggio di Malinconico apre a molte possibilità e tanti spunti narrativi. Il regista si è detto disposto a realizzare una seconda parte e sarebbe proto a tornare al lavoro. Tuttavia occore, come sempre, la conferma da parte della Rai. Le carte in regola per una seconda stagione ci sono tutte, ma serve l’unanimità dei vertici Rai.