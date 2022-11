Vuoi mettere in pausa l’abbonamento Dazn durante i mondiali? Ecco come fare

A tutti sta passando per la mente l’idea di mettere in pausa il proprio abbonamento Danz durante i mondiali. In questo articolo vi spiegheremo come fare.

Il calcio è uno degli sport più amati al mondo. Da premettere che tutti gli sport sono importanti e meritano di essere seguiti. Tuttavia il calcio, ormai da tanti decenni, risulta essere quello in grado di attirare più persone. Difatti tantissimi italiani sono molto tifosi.

Ognuno ha la sua squadra del cuore che segue con passione ed interesse. Tuttavia c’è un momento in cui la fede calcistica individuale viene meno. Quando accade questo? Quando ci sono i Mondiali di calcio. In quel momento non ci sono più milanisti, interisti o juventini; tutti tifano Italia.

L’importanza dei Mondiali di calcio

Dunque come abbiamo detto precedentemente, i Mondiali sono un momento di inaudita aggregazione. Con molta probabilità nel periodo in cui si disputano le partite, il popolo italiano riesce ad essere più unito che mai. Sembra strano, ma gli italiani riescono ad essere più uniti in questa circostanza che in momenti di difficoltà per questioni politiche ed economiche. Solo ogni quattro anni si verifica questa sorta di miracolo. Tutto sembra fermarsi dinanzi ai mondiali. Non importa se tu sia tifoso del Napoli e la persona accanto a te della Roma, se vince l’Italia si ci abbraccia comunque. E cosa succede quest’anno che la nostra nazionale non si è qualificata?

L’Italia non sarà presente ai Mondiali 2022

L’Italia non sarà presente ai Mondiali 2022 in Quatar, dato che non si è qualificata. Questo dispiace a tutti, non c’ dubbio. Tuttavia i Mondiali avranno sempre il loro fascino, anche senza la nostra nazionale. Difatti saranno tantissime le persone che seguiranno le varie competizioni calcistiche. La riprova è data dal fatto che la rete ammiraglia della Rai ha modificato buona parte del palinsesto per trasmettere le partite.

Mondiali ed abbonamento Dazn

Ormai manca davvero poco all’avvio dei Mondiali 2022. Considerando i tempi piuttosto stretti, molte persone stanno valutando di disattivare il proprio abbonamento Dazn. Tuttavia non tutti sanno che c’è la possibilità di mettere in pausa la propria sottoscrizione. Difatti è un’opzione che si può scegliere con tutta tranquillità e che potrebbe facilitare le cose a molte persone. Per mettere in pausa il proprio abbonamento Dazn sarà in primis necessario effettuare il login sul sito Web. Dopo questo primo passaggio, bisognerà cliccare sulla voce ” il mio accaunt” che ti riporterà alla sezione abbonamento. Una volta apertosi il pannello abbonamento, basterà cliccare su “voglio mettere in pausa”. Sarà poi possibile scegliere per quanto tempo bloccare l’abbonamento.