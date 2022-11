In arrivo dei nuovi bonus da 500 euro per il mese di novembre. Ecco nello specifico dove bisogna fare domanda.

L’Italia è una nazione piena di aspetti positivi. Tuttavia non mancano problemi e criticità da sostenere. Fra queste vi sono senz’altro le difficoltà economiche a cui molte famiglie devono far fronte.

Difatti non per tutti i nuclei familiari è facile arrivare a fine mese. Ci sono persone che non riescono a far quadrare i conti in nessun modo. Tutto ciò è dovuto sicuramente alla mancanza di risorse del nostro Paese. Difatti i posti di lavoro sono troppo pochi, e proprio questo causa un gran numero di disoccupati. Pertanto in qualche modo lo Stato e le istituzioni devono intervenire per accorrere in aiuto dei nuclei meno abbienti.

Mancanza di lavoro e difficoltà economiche

La ricchezza di una nazione dovrebbe essere valutata prima di tutto dalla sua capacità di creare posti di lavoro. In Italia, tuttavia, pur essendoci tantissime aziende, non sempre si riesce a coprire la richiesta di lavoro. Difatti i posti di lavoro sono inferiori alla richiesta. In questo modo, dunque, tantissime persone si ritrovano senza un’adeguata fonte di guadagno. Questo non favorisce certo la crescita economica del nostro Paese, anzi. Infatti diversi nuclei familiari si ritrovano senza copertura economica. Del resto come si arriva a fine mese senza una sicura fonte di guadagno mensile? Il problema interessa più persone di quanto si possa pensare. Ad essere coinvolti in questo problema di disoccupazione non sono solo coloro che non hanno titoli specifici di studio, ma anche giovani con alle spalle anni ed anni di studio.

Difficoltà economiche e sostegni

Dunque in Italia non è facile trovare un lavoro. Molto spesso non conta nemmeno se hai una laurea, un master e corsi vari di specializzazione. Anzi sembra che più si studi, più si investa in formazione e meno si riceva in cambio la giusta ricompensa. Ovviamente non per tutti è così. Difatti ci sono anche brillanti e talentuosi giovani che riescono ad affermarsi nel mondo del lavoro. Altri invece, nonostante anni di studio e sacrifici, devono accontentarsi di un impiego di serie b, senza un’adeguata retribuzione. Non va di certo meglio per coloro che non hanno studiato, anzi. Per questa categoria di persone risulta ancor più difficile trovare un lavoro adeguatamente retribuito. Pertanto, considerando questa situazione non certo rosea, le istituzioni hanno il dovere e l’obbligo morale di intervenire.

Ecco in arrivo un nuovo bonus

In un comune italiano, in provincia di Chieti in Abruzzo, l’amministrazione comunale ha deciso di stanziare un nuovo bonus da 500 euro destinato a determinate categorie. Si tratta di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità. La domanda di richiesta di questo sostegno potrà essere inviata sino al 25 novembre. Ogni bonus avrà il proprio valore nominale e sarà assegnato in base alle esigenze del singolo nucleo familiare. Per effettuare la domanda sarà necessario recarsi direttamente presso gli uffici comunali di Gessi in provincia di Chieti.