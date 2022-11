Presto tornerà la settima stagione della fiction Un passo dal cielo. Ecco svelata la data di messa in onda.

Nel nostro Paese possono esserci diversi aspetti negativi. Tuttavia non mancano certo aspetti positivi. Fra questi vi sono senz’altro le bellezze paesaggistiche. L’Italia, difatti, è una delle nazioni più belle d’Europa.

Dal mare alle montagne, sino ai laghi, per non parlare del patrimonio artistico. Nel Belpaese non manca davvero nulla. Difatti risulta essere una delle mete più ambite per vacanze e viaggi. Il mare potrebbe essere al primo posto come destinazione, ma anche la montagna ha il suo fascino. Dal nord al sud, difatti, ci sono molte aree montuose dove trascorrere giorni di relax, lontano dal caos e dallo smog. La bellezza dei paesaggi montuosi è stata scelta anche come scenario di diverse fiction italiane, tra cui la famosa Un passo dal cielo.

Un passo dal cielo: una fiction ambientata in un luogo da sogno

Dunque come detto precedentemente l’Italia è ricca di paesaggi montuosi, belli da togliere il fiato. La particolarità di questi posti ha fatto si che anche gli autori televisivi scegliessero di realizzare una fiction ambientata in alta montagna. Si tratta di Un passo dal cielo, fiction con Enrico Ianniello e Daniele Liotti. Naturalmente oltre alle bellezze paesaggistiche, la vicenda tende a soffermarsi su altri filoni narrativi. Diciamo che l’ambiente montuoso fa da cornice alle vicende portanti.

Un passo dal cielo: trama

Un passo dal cielo è una fiction molto amata, difatti è giunta alla quota non trascurabile di sei stagioni. Il suo successo può essere dovuto a tanti fattori. In primis la bravura degli attori. Da menzionare anche la maestria degli sceneggiatori, i quali sono riusciti ad intersecare vari filoni narrativi. Un passo dal cielo, infatti, appartiene al genere del crime leggero, ma non mancano vicende sentimentali molto avvincenti. Dunque in questa fiction il giallo si combina perfettamente al rosa, senza tralasciare una punta di comicità.

Un passo dal cielo, a breve la settima stagione

Considerando il successo di Un passo dal cielo, i vertici Rai hanno deciso di confermare la fiction per un’altra stagione. Quando andrà in onda la settima stagione della fiction con Enrico Ianniello? Dunque una data precisa di messa in onda ancora non si conosce. Tuttavia le riprese sono iniziate nell’estate 2022. Pertanto, con molta probabilità, Un passo dal cielo potrebbe tornare sul piccolo schermo nella primavera 2023. Non mancheranno new entry come Marco Rossetti, attore già noto al pubblico per aver recitato in Doc-nelle tue mani.