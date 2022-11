Cos’è il noleggio a lungo termine e quali vantaggi ha

La formula del noleggio auto a lungo termine sta riscuotendo un grande successo in questi ultimi anni. In Italia sono sempre di più gli automobilisti che preferiscono tale soluzione all’acquisto di un veicolo, anche perché i prezzi delle auto sono diventati ormai inabbordabili. A ben vedere, la formula del noleggio auto a lungo termine è in grado di offrire una serie di vantaggi non indifferenti, ed è dunque comprensibile che sia diventata così popolare.

Vediamo allora nel dettaglio come funziona il noleggio a lungo termine e quali sono i reali vantaggi.

Noleggio auto a lungo termine: cos’è e come funziona

Chi sceglie di prendere un’auto a noleggio lungo termine può avere un veicolo a propria esclusiva disposizione per un periodo di tempo limitato, che viene stabilito in fase di contratto. Questa formula dunque rappresenta un’alternativa all’acquisto di un’auto di proprietà e prevede il pagamento di un canone mensile dall’importo abbordabile. Con il noleggio a lungo termine dunque non si deve versare una grande somma di denaro: ci si limita a corrispondere una rata mensile, che comprende tutte le spese legate al veicolo (assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).

Una volta terminato il periodo di noleggio, si può restituire semplicemente la vettura: non vi è alcun obbligo di riscatto come avviene con il leasing.

I vantaggi del noleggio auto a lungo termine

Se in moltissimi scelgono oggi la formula del noleggio auto a lungo termine è perché si tratta di un’opzione effettivamente conveniente, per diversi motivi. Vediamo dunque insieme quali sono i principali vantaggi di questa soluzione.

# Nessun costo iniziale ingente

Scegliendo la formula del noleggio auto a lungo termine non bisogna sostenere alcun costo inziale ingente, come avviene invece quando si acquista un veicolo, nuovo o usato che sia. Tale formula infatti prevede un canone mensile del tutto abbordabile, che non obbliga a richiedere un finanziamento in banca e che si riesce a sostenere senza troppi problemi.

# Possibilità di sapere in anticipo quanto si spenderà per la propria auto

In molti apprezzano la formula del noleggio a lungo termine perché nel canone mensile sono compresi tutti i costi che generalmente vanno sostenuti per il mantenimento del proprio veicolo. Parliamo dell’assicurazione, dell’assistenza stradale, della manutenzione ordinaria, di quella straordinaria e via dicendo. Essendo tutto incluso nel canone mensile è possibile sapere in anticipo quanto costerà la propria auto.

# Nessun problema legato alla svalutazione del veicolo

Scegliere il noleggio a lungo termine significa anche non avere alcun problema legato alla svalutazione del veicolo, visto che questo rimane di proprietà della società di noleggio. Un vantaggio non da poco, se consideriamo che ogni volta che si acquista un’auto nuova il suo valore tende nel tempo a calare sensibilmente.

# Nessuna scadenza da ricordare

Un ultimo grande vantaggio di questa formula è che non vi è alcuna scadenza da ricordare: si occupa di tutto il concessionario o direttamente il provider di noleggio e non ci si deve preoccupare di nulla.