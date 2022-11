Nuovo virus che trasforma i piccioni in zombie. Ancora non si sa se può essere trasmesso anche agli umani. Il panico si sta diffondendo.

I virus fanno parte della vita. Difatti questi ultimi anni ci hanno insegnato quanto possano essere sconvolgenti. La pandemia, difatti, ha colpito indistintamente tutto il mondo. Non c’è stato scampo e non si è potuto fare nulla per evitarlo.

Tuttavia i virus torneranno, dato che il Covid 19 è solo uno dei tanti. Di certo la pandemia appena passata ci ha insegnato tante cose, in primis a non abbassare la guardia.

La ferocia dei virus

Dunque abbiamo appurato quanto un virus possa essere subdolo. Gli anni della pandemia hanno lasciato un segno indelebile nelle nostri menti. Tante persone purtroppo si sono ammalate, toccando con mano la gravità della situazione. Difatti c’è chi affermava che si trattasse di una banale influenza, ma non era così. Magari per alcuni è stata davvero una semplice influenza, per altri ancora anche meno, risultando asintomatici. Purtroppo, però, molte persone hanno contratto la malattia in modo ben più grave. Anziani, immunodepressi, pazienti con un quadro clinico compromesso hanno avuto la peggio. Un virus può essere davvero feroce, letale e distruttivo. Del resto il termine virus deriva dal latino e significa veleno.

Cosa è un virus

Cosa è un virus? Un virus è un’entita biologica di natura non cellulare incapaci di un metabolismo autonomo e per questo caratterizzati da vita parassitaria obbligata. Pertanto un virus può infettare sia umani che animali. I virus sono parassiti di animali, umani e piante e costituiscono l’agente eziologico di numerose malattie.

Allarme nuovo virus in Gran Bretagna

Non appena sembra che ci siamo gettati il dramma del Covid 19 alle spalle, ecco che arriva un nuovo virus. L’allarme giunge dalla Gran Bretagna. Si tratta di un virus che colpisce i piccioni, facendoli diventare una sorta di zombie. Ad occhio nudo i piccioni affetti da questa specifica malattia si riconoscono subito proprio perché tendono a deformare il collo. Secondo gli esperti questo virus colpisce le capacità neurologiche dei piccioni, facendoli degenerare in pochissimo tempo. Proprio per questo diventerebbero una sorta di zombie. Fra la popolazione inglese è già allarme. Il timore è che possa colpire anche gli umani.

Il virus può essere trasmesso agli umani? Tutto quello che si sa

Secondo quanto riportato dai veterinari questo virus non può assolutamente essere trasmesso agli esseri umani. Pertanto possiamo stare tranquilli. Tuttavia qualora si dovesse entrare in contatto con un volatile affetto da tale malattia ci potrebbe essere il rischio di contrarre una congiuntivite. Dunque nulla di grave o preoccupante.