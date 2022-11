In arrivo tutte le novità riguardo le nuove manovre del Governo Meloni. La premier non verrebbe rinnovare gli aiuti. In questo articolo vi sveleremo tutti i dettagli.

Morto un Papa se ne fa un altro si è sempre detto così. Difatti anche caduto un Governo se ne fa un altro. Un nuovo Governo, però, porta inevitabilmente anche delle bovità, talvolta positive, talvolta negative.

Da pochissimo tempo si è insidiata la prima Presidente del Consiglio donna. Si tratta di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Meloni, già prima di salire al Governo, aveva fatto capire che sarebbero cambiate molte cose. Adesso è tempo di mettere in pratica le sue competenze politiche, dimostrando come governerà l’Italia.

Crisi economica e mancanza di lavoro

L’Italia non è certo un Paese povero. Difatti risulta una delle maggiori potenze industriali. Tuttavia nonostante il gran numero di industrie ed aziende presenti sul territorio, non si riesce a coprire del tutto la domanda di lavoro. In Italia ci sono tantissime persone che hanno bisogno di lavorare. Non essendoci lavoro per tutti, però, viene a crearsi anche tanta disoccupazione. Questo genera povertà, dato che mancano le risorse sufficienti per consentire alla popolazione di condurre una vita dignitosa.

Redditi bassi ed aiuti dallo Stato

Dunque la mancanza di lavoro è uno dei problemi principali dell’Italia. Tuttavia anche i casi in cui il lavoro c’è la situazione non appare certo più rosea. Difatti bisogna tener presente un altro fattore. Molto spesso il lavoro c’è, ma risulta essere sottopagato. Non tutte le professioni sono retribuite adeguatamente. In particolar modo alcune attività lavorative risultano essere altamente sottopagate. Pertanto appare necessario che lo Stato intervenga con misure di sostegno per determinate categorie. Come affermato precedentemente, però, non è detto che il nuovo Governo segua la scia di quello precedente.

Nuovo Governo Meloni ed aiuti alla popolazione

Giorgia Meloni è da poco salita al Governo, diventando la prima premier italiana donna. Tuttavia al di là della novità legata al suo sesso, bisogna capire quale direzione voglia prendere il nuovo capo del Governo. Già prima di essere eletta, Meloni aveva preannunciato che, in caso di vittoria, avrebbe cambiato non poche cose. Nel mirino ci sono il reddito di cittadinanza ed i vari bonus erogati ai cittadini indigenti. Ben presto, infatti, le cose potrebbero cambiare.

Meloni contri i bonus: ecco cosa cambia

Dunque la nuova premier Meloni è senz’altro contraria ai bonus. Difatti lei stessa li ha ritenuti inutili, e poco adatti alla crescita economica del Paese. Il primo provvedimento economico del nuovo Governo, il decreto aiuti quater, è stato approvato.

C’è una conferma: il bonus di 150 euro non è stato prolungato.