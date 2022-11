Che Dio ci aiuti arriva alla settima stagione. Tuttavia la protagonista lascerà la scena poco dopo l’inizio delle nuove puntate. Il volto di Suor Angela ha detto qualcosa di importante riguardo al suo addio.

La televisione italiana offre tanto da vedere. Difatti sulla cosidetta tv generalista si può trovare davvero di tutto. Dai talent show ai reality sino a programmi di approfondimento politico.

Tuttavia, oltre ai programmi, le reti ammiraglie, in particolar modo Rai 1, punta molto sulle fiction. Prodotti a lunga serialità che narrano storie molto diverse. Generi di punta sembrano essere il crime leggero, il medical drama, il family drama.

Fiction italiane di successo

Dunque in Italia le fiction risultano essere un prodotto molto apprezzato dal pubblico. Difatti sia la Rai che la Mediaset programmano annualmente un certo numero di fiction da mandare in onda. Alcune hanno più successo di altre e per questo motivo vengono rinnovate per altre stagioni. Don Matteo, ad esempio, è una delle fiction italiane più longeve. Partita nel lontano 2002, dopo un ventennio è ancora la serie preferita dal pubblico, tanto da raggiungere la quota, non certo trascurabile, di tredici stagioni. Anche Un medico in famiglia ha fatto la storia della televisione italiana, con ben dieci stagioni che narrano le vicende della famiglia Martini. Ma non finisce qui, perché c’è anche un’altra fiction destinata a proseguire la strada della lunga serialità. Si tratta di Che Dio ci aiuti, serie tv della prima rete.

Che Dio ci aiuti: un mix di generi di punta

Che Dio ci aiuti piace tanto al pubblico, tantissimo. Il successo della fiction è sicuramente merito delle storie narrate. La fiction con Valeria Fabrizi ed Elena Sofia Ricci miscela diversi generi, dando vita a storyline avvicenti ed emozionanti. Nel corso delle puntate il giallo si mescola al rosa delle storie d’amore. Sono presenti, difatti, vari filoni narrativi: dal crime leggero al sentimentale sino ad affrontare tematiche sociali importanti.

Che Dio ci aiuti 7 e l’abbandono di Suor Angela

Considerando gli ascolti alti della sesta stagione, i vertici Rai non ci hanno pensato due volte a confermare la settima stagione. I fan non potrebbero essere più contenti, anche se c’è una novità che potrebbe non piacere. Suor Angela, personaggio principale, lasciare la serie. Elena Sofia Ricci, difatti, ha deciso di non vestire più i panni dell’amata religiosa. La madre superiora uscirà di scena poco dopo l’inizio della nuova stagione.

Ecco cosa ha detto Ricci riguardo l’uscita dalla fiction

L’uscita di Suor Angela lascerà di sicuro un segno nelle vicende della fiction, oltre che nei cuori degli spettatori. A tal proposito l’attrice ha espresso una sua opinione riguardo la sua scelta. “Si è un tradimento ma spero di essere perdonata” ha dichiarato l’artista fiorentina. A quanto pare l’attrice, pur avendo amato molto questa serie e questo personaggio, vuole dedicarsi a nuovi progetti.