Un noto attore di Un posto al sole è stato da poco vittima di un brutto incidente. La prognosi, purtroppo, non sembra affatto buona. Sono subentrate, difatti, alcune complicazioni.

Un posto al sole è una delle soap italiane più amate dal pubblico a casa. Non a caso va in onda da ben ventisei anni. Questo traguardo, non certo trascurabile è merito soprattutto della bravura degli attori.

Difatti nel corso degli anni si sono avvicendati interpreti di grande talento. Non è detto che una soap debba essere un prodotto di serib con attori di scarso valore, anzi. Un posto al sole, infatti, è stata una sorta di trampolino di lancio per tantissimi artisti. A proposito di attori, un volto noto della soap partenopea è stato coinvolto in un brutto incidente. Si tratta di Walter Melchionda, interprete del simpatico vigile Cotugno.

Walter Melchionda: biografia

Walter Melchionda, oltre ad essere un attore campano di grande talento, è anche una persona piena di interessi. Difatti, oltre alla recitazione, coltiva anche la sua passione per il canto. Il suo sogno nel cassetto è quello di partecipare al Festival di Sanremo, presentando uno dei suoi brani inediti. La sua carriera come attore ha inizio molti anni fa, esordendo come figurante. Per anni ha collaborato con Nino Frassica, sia in diversi sketch che alla radio. Inoltre ha preso parte anche a diverse puntate della famosa fiction Don Matteo.

Walter Melchionda, attore di Upas

Anche se attualemente non è presente in scena, Melchionda è uno degli attori di Un posto al sole più amati dal pubblico. Complice la bravura dell’interprete, complice la simpatia del personaggio stesso. Il barone Luigi Cotugno è uno dei rappresentanti comici della soap. Le sue apparizioni danno un tono divertente alle vicende, talvolta drammatiche, di Upas. Entrato in scena nel 2018 come guest del gruppo di vigili. Inizialmente aveva uno spazio limitato. Difatti di lui si sapeva ben poco, a parte che fosse scapolo ed irrimediabilmente avaro. Man mano gli autori hanno deciso di inserirlo maggiormente nelle trame, creando delle storyline ad hoc.

Il brutto incidente

Purtroppo l’attore di Un posto al sole non sta attraversando un bel momento. Melchionda, infatti, lo scorso 2 novembre è stato coinvolto in un brutto incidente. L’attore si trovava alla guida della sua auto presso Castelluccio Cosentino, frazione di Sicignano degli Aburni, suo paese natale. A causa di un malore Melchionda ha perso il controllo dell’autovettura, andando a sbattere contro un albero. Dopo l’impatto è stato subito portato presso l’ospedale di Polla, dove è stato sottoposti a tutti i controlli di rito. Per fortuna i medici del nosocomio hanno subito capito che c’era qualcosa che non andava. Difatti è emerso che il malore era stato causato da un grave problema cardiaco.

Trasferito d’urgenza all’ospedale di Eboli, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, eseguito dal dottor Angelo Carbone.