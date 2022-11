I Ricchi e Poveri sono uno dei gruppi musicali italiani più amati. Angelo Sotgiu è sposato con una donna da molti anni. Sapete chi è la moglie del “biondo”?

La musica è qualcosa di straordinariamente bello. Si tratta di una delle arti più nobili e significative. Difatti ascoltare musica piace un po’ a tutti.

Dalla musica classica al pop, sino al jazz: tutto il mondo si incanta ascoltando una dolce sinfonia. Nel corso degli anni, i gusti sono cambiati ed anche la musica ha subito delle notevoli variazioni. Del resto il cambiamento fa parte della storia dell’umanità ed attraversa anche la storia della musica. Tuttavia ci sono generi, artisti e brani che resteranno per sempre impressi nella memoria.

I Ricchi e Poveri: secondo gruppo più amato d’Italia

Nel corso del ‘900 insieme alla musica si è diffusa la canzone. Quest’ultima, difatti, è la forma musicale piùutilizzata nella musica leggera. La canzona funzione perché è diretta, di facile presa ed assimilazione. Nella storia della canzone italiana ci sono artisti o gruppi di artisti che si distunguono per profondità dei testi o potenza vocale. Fra i gruppi musicali italiani degni di nota ci sono di sicuro loro: i Ricchi e Poveri. Formatisi nel 1967, debuttando nel 1968, i Ricchi e Poveri hanno fatto la storia della musica non solo nostrana ma anche internazionale.

Chi sono i componenti dei Ricchi e Poveri

Alla fine degli anni 60, quattro giovani di origini genovesi si incontrano per la prima volta. Sono accomunati dalla passione per la musica, dal desiderio di emergere, dai un portafogli non certo pieno. In poco tempo decisero di unire le loro voci, ognuna differente dall’altra, per mettere su un gruppo musicale. Non lo sanno ma passeranno alla storia come il secondo gruppo italiano più conosciuto al mondo, preceduti solo dai Pooh. I Ricchi e Poveri sono: Franco Gatti, Angela Brambati, Angelo Sotgiu e Marina Occhiena. Tuttavia nel 1981 il quartetto vocale diventerà un trio, per poi ridursi ad un duo. Difatti Occhiena fu la prima ad abbandonare la nave, seguita poi da Gatti. Quest’ultimo è purtroppo venuto a mancare lo scorso 18 ottobre, all’età di 80 anni.

Chi è la moglie di Angelo Sotgiu

Dunque ciascun componente del gruppo ha avuto un percorso di vita differente. Franco Gatti è stato sposato fino alla fine con un’unica donna, dalla quale ha avuto due figli. Marina Occhiena, invece, all’età di 41 anni ha trovato l’amore, convolando a nozze con un noto ginecologo. Angelo Sotgiu ha davvero una bella storia d’amore. Dopo una relazione con Angela Brambati, “il biondo” ha sposato una donna straordinaria, con la quale ha contruito una bellissima famiglia. La coppia, difatti, ha messo al mondo due figli. Dopo quarant’anni di amore si amano ancora come il primo giorno. La donna si chiama Nadia Cocconcelli, e di lei si sa ben poco, a parte che è una donna molto riservata e che non ama apparire.