L’attrice Vittoria Puccini è molto seguita sui social. Sobria ed elegante condivide sempre scatti di buon gusto. Questa volta ci ha tenuto a fare un ringraziamento a suoi follower. Ecco svelato il motivo.

La televisione italiana è piena di programmi interessanti da seguire. Fra i cavalli di battaglia della televisione generalista, oltre ai reality show, ci sono senz’altro le fiction.

Si tratta di prodotti narrativi a lunga serialità. Alcune fiction più famose ed apprezzate vengono poi rinnovate per altre stagioni, diventando delle serie televisive. Ad esempio come Don Matteo, fiction impressa nell’immaginario collettivo degli italiani. Tuttavia c’è stata una fiction, oggi non più in onda. che ha incantato il pubblico. Si tratta di Elisa di Rivombrosa, andata in onda su Canale 5 nell’ormai lontano 2003. La protagonista era una giovane attrice emergente, ovvero Vittoria Puccini.

Vittoria Puccini: biografia

Fiorentina di nascita, Vittoria Puccini trascorre un’infanzia piuttosto serena in una famiglia perbene. Il padre, difatti, è un docente universitario, la madre una maestra. Terminato il liceo si iscrive alla facoltà di giurisprudenza per seguire le orme paterne. Tuttavia si accorge ben presto che la sua vera passione è un’altra: la recitazione. Pertanto Vittoria decide di partire verso Roma per tentare di diventare attrice. Dopo un po’ di gavetta arriveranno i primi ruoli al cinema ed in televisione. Esordisce al cinema nel 2000 con Tutto l’amore che c’è di Sergio Rubini. L’anno successivo appare in tv nella miniserie La Crociera ed in Sant’Antonio da Padova.

Il successo con Elisa di Rivombrosa

La vera svolta, però, arriverà con il ruolo di Elisa Scalzi in Elisa di Rivombrosa. La serie, in tredici puntate, è ambientata nel Piemonte del ‘700 e narra le tormentate vicende di un amore impossibile fra un nobile ed una serva. Questo ruolo la farà conoscere ed apprezzare dal pubblico, arrivando a farle vincere un Telegatto come migliore attrice dell’anno. Sul set della fortunata serie conoscerà Alessandro Preziosi, con il quale avvierà una lunga relazione sentimentale. Nel 2006 la coppia avrà anche una figlia. Tuttavia nel 2011 i due si sono detti addio, pur rimanendo in buoni rapporti per il bene della figlia.

Vittoria Puccini ringrazia i follower

Dopo quasi un ventennio da Elisa di Rivombrosa, Vittoria Puccini è diventata un’attrice di grande successo, spaziando fra cinema e teatro. Su Instagram è molto amata, difatti ci sono anche delle fanpage dedicate a lei. Il suo profilo ufficiale appare ben curato, all’insegna dell’eleganza che l’ha sempre contraddistinta. A proposito di Instagram, di recente l’attrice ha ringraziato di cuore i suoi followers. Per quale motivo? L’attrice ci ha tenuto a mostrare la sua gratitudine per i messaggi di buon compleanno ricevuti. Vittoria Puccini, difatti, è nata il 18 novembre 1981 ed ha dunque compiuto 41 anni. Anche alcune delle sue colleghe ci hanno tenuto ad augurarle buon compleanno.