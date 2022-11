Conoscete la moglie dell’attore Fabrizio Gifuni ? Attrice anche di lei di grande successo

Fabrizio Gifuni è uno degli attori più bravi del panorama italiano. Non tutti lo sanno ma anche sua moglie è un’attrice di grande talento. In questo articolo vi sveleremo di chi si tratta.

Nel corso di questa settimana è andata in onda una miniserie televisiva in tre puntate, dall’argomento molto toccante. Si tratta di Esterno notte, film diretto da Marco Bellocchio ed incentrato sul drammatico avvenimento del rapimento di Aldo Moro.

A vestire i panni dell’ex leader della Democrazia Cristiana, un superlativo Fabrizio Gifuni. Quest’ultimo aveva già avuto modo di interpretare l’onorevole Moro nel film Marco Tullio Giordana, Romanzo di una strage. Tra i lavori di Gifuni vanno annoverati tanti altri gioielli del cinema italiano, tra cui Il capitale umano di Virzì e La meglio gioventù di Giordana.

Fabrizio Gifuni: biografia

Fabrizio Gifuni nasce a Roma nel 1966. Figlio di un funzionario e politico, trascorrerà la sua infanzia nella capitale. Fin da ragazzino mostra uno spiccato interesse per la recitazione. Difatti deciderà di iscriversi all’Accademia d’arte drammatica. Il suo esordio a teatro avverrà nel 1993 con l’Elettra. A partire dal 2000 circa è uno degli attori più influenti del cinema italiano. Difatti ha recitato in pellicole di grande successo. In primis La grande gioventù, film che lo farà salire alla ribalta. Da non dimenticare La belva e La scuola cattolica, pellicole più recenti. L’attore è felicemente sposato con una collega, ed è padre di due figlie.

Chi è la moglie di Gifuni

Come detto precedentemente Fabrizio Gifuni è sposato con un’attrice. Si tratta di una professionista molto stimata. La coppia ha recitato anche insieme in diversi film come De Gasperi-l’uomo della speranza. Non a caso in questa miniserie televisiva i due interpretavano il ruolo di marito e moglie. Dunque la consorte di Gifuni è la bravissima attrice Sonia Bergamasco. Nota al pubblico soprattutto per il ruolo di Lidia nella serie Il Commissario Montalbano.

Sonia Bergamasco: biografia

Sonia Bergamasco nasce a Milano nel 1966 ed è dunque coetanea di suo marito. Fin da bambina mostra una certa passione per la musica, difatti deciderà di frequentare il conservatorio di Milano. Inoltre si diplomerà alla Scuola di recitazione del Piccolo Teatro di Milano. Esordisce a teatro per poi lavorare anche per grande schermo. Nel 2003 ottiene la candidatura come migliore attrice protagonista del film La meglio gioventù. Fra le sue passioni oltre alla recitazione c’è anche la scrittura. Bergamasco, difatti, ha anche pubblicato una raccolta di poesie.