Selvaggia Lucarelli, esplode la polemixa | Il motivo è incredibile

La nota blogger Selvaggia Lucarelli è nel mirino di un’accesa polemica. Il motivo è davvero incredibile.

Nella vita capitano dei momenti brutti. Del resto si è sempre detto che l’esistenza non può essere fatta solo di momenti belli. Tuttavia ognuno reagisce in un modo sia al dolore che alle difficoltà.

La giornalista Selvaggia Lucarelli si è trovata al centro di un’aspra polemica proprio a causa di una questione simile. Ecco cosa le è accaduto.

Selvaggia Lucarelli: biografia

Se c’è un persona che può essere tanto amata quanto odiata, quella è Selvaggia Lucarelli. Classe 1974, Lucarelli esordisce come attrice di commedie, salvo poi intraprendere una strada completamente diversa. Selvaggia è una ragazza arguta e sagace, pertanto deciderà di sfruttare queste sue qualità per aprire un blog. “Stanza Selvaggia” accoglie i pensieri della giovane, che vanno dall’ironico al critico. Questa esperienza le darà tanta notorietà anche fuori dal web. Ben presto, difatti, diventerà uno dei volti televisivi di punta. Attualmente è giudice a Ballando con le stelle, dove oltre ad alzare le palette, si diletta a dire la sua. Non mancano, infatti, critiche e commenti poco carini, in perfetto stile “selvaggio”.

Selvaggia Lucarelli e la malattia subdola della madre

Nella vita di Selvaggia ci sono stati tanti successi. Difatti oggi è uno dei personaggi più quotati della televisione italiana. Tuttavia non sono mancate le difficoltà, anche se le ha affrontate con la grinta che la contraddistingue. Fra queste c’è senz’altro la malattia che ha colpito la madre. La donna è stata colpita da una delle patologie più subdole ed invalidanti, ovvero l’Alzaimer. Selvaggia ne ha dato l’annuncio sul web nel 2018, quando la madre scomparve mentre di trovava a Vasto. La donna venne ritrovata qualche ora dopo e Lucarelli ringraziò i vigili del fuoco per il pronto intervento. Sono stati anni difficili. La blogger era ben consapevole che la madre non solo non potesse guarire ma tanto meno migliorare.

La morte di Nadia Agen

Nadia Agen, madre di Selvaggia Lucarelli, si è spenta a causa della malattia, all’età di 78 anni. A darne l’annuncio è stata la stessa blogger, attraverso il suo profilo Instagram. Un grande dolore per la compagna di Biagiarelli, la quale ha visto la madre trasformarsi a causa della malattia. Tuttavia, nonostante la perdita, Lucarelli ha deciso di presenziare ugualmente alla settima serata di Ballando con le stelle. Una scelta coraggiosa, in cui ha mostrato che, sebbene si stia male interiormente, the show must go on.

Le critiche a Selvaggia Lucarelli

Dunque se lo show deve continuare figuriamoci le critiche delle persone. Difatti la scelta di Selvaggia non è piaciuta a molti utenti, i quali non ci hanno pensato due volte a rivolgere parole dure alla blogger. Lucarelli è stata accusata di scarsa sensibilità, semplicemente perché invece di stare a casa a piangere ha preferito continuare a svolgere il suo lavoro. Viviamo in un mondo ancora così tribale, in cui se non ti comporti secondo la consuetudine, sei sbagliato. Il dolore è qualcosa di troppo personale e nessuno dovrebbe e potrebbe permettersi di muovere giudizi riguardo il modo di affrontarlo degli altri. Selvaggia, tuttavia, non le ha mandate certo a dire. “Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa” ha scritto su twitter la blogger.