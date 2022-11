Luca Giurato e l’incredibile scomparsa | Ecco il motivo

Luca Giurato è stato per anni uno dei volti di punta della televisione italiana. Oggi, tuttavia, non si sa più nulla di lui. Ecco che fine ha fatto.

La televisione italiana è piena di presentatori e conduttori. Difatti, ciclicamente tende a puntare su determinati personaggi piuttosto che su altri. Capita così che ci sia un periodo d’oro per un giornalista o conduttore.

Tuttavia, passata la magia, molto spesso questi volti tendono a sparire, vuoi per un motivo, vuoi per un altro. Ed è proprio ciò che è accaduto a Luca Giurato, ex conduttore di Uno Mattina. Vediamo, dunque, che fine ha fatto il presentatore.

Luca Giurato: esordio

Luca Giurato nasce a Roma il 23 dicembre 1939 in una famiglia colta e benestante. Frequanta il liceo classico, e poco dopo la maturità da avvio alla sua carriera giornalistica. Intorno ai vent’anni entra Paese Sera, proseguendo poi con una collaborazione a La Stampa. Ben presto approderà in Rai. Dapprima al Rai Radio, e dopo come vicedirettore del TG1.

Luca Giurato ed il successo

Nel 1993 sarà al timone , insieme a Mara Venier, di Domenica In. Il successo di Luca Giurato, tuttavia, arriverà con il programma Uno Mattina. Per anni, infatti, ha magistralmente condotto lo slot mattutino della rete ammiraglia Rai. Grazie alla sua proverbiale simpatia è riuscito ad accattivare l’attenzione del pubblico.

Le simpatiche gaffe

Luca Giurato è stato per anni un grande professionista. Tuttavia è sicuramente ricordato dalle persone per un motivo specifico. Il conduttore, difatti, tendeva molto spesso a fare qualche gaffe. Famosi i suoi lapsus linguae, in cui magari invertiva le sillabe, o pronunciava parole in modo completamente scorrelato. Questa particolare caratteristica lo ha reso ancor più simpatico agli occhi del pubblico, ed ovviamento oggetto di scherzosi sfottò da parte di Striscia la notizia.

Che fine ha fatto il signore delle gaffe

Dunque per anni, Luca Giurato è stato al centro delle scene come giornalista e conduttore. Tuttavia, da qualche anno, sembra essere uscito dai radar della televisione italiana. Giurato ha oggi quasi 83 anni, e dunque il motivo della sua scomparsa potrebbe essere dipeso in primis da questo.

Dopo più di cinquant’anni di carriera, il giornalista ha scelto di godersi il meritato riposo. Inoltre ha preferito trascorrere più tempo con la moglie Daniela Vergara, anche lei giornalista. Dunque Giurato è scomparso dalla televisione semplicemente per anzianietà di servzio. Il pubblico, però, lo ricorda ancora per la sua simpatia e le sue proverbiali gaffe.