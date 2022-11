Un posto al sole: novità | Uno storico personaggio sta per tornare

Nella famosa soap Un posto al sole si assisterà ad un gradito ritorno. Ecco di chi si tratta.

La televsione italiana offre diversi prodotti da seguire. Difatti non mancano mai programmi da seguire, anche piuttosto interessanti.

La TV generalista tende a puntare su reality show e fiction, prodotti più amati dal pubblico. Le fiction, difatti, sono in grado di donare qualche ora di spensieratezza alle persone, soprattutto dopo una lunga giornata lavorativa. Tuttavia c’è anche un altro genere molto amato dal pubblico. Si tratta delle soap opera, anche se sono molto più diffuse quelle importante dall’estero. Tuttavia anche in Italia ce ne è una degna di nota: Un posto al sole.

Un posto al sole: soap dell’access prime time

La fascia dell’access prime time di Rai 3 è occupata da una soap molto amata dal pubblico. Si tratta di Un posto al sole, in onda sulla terza rete Rai da ben 26 anni. Si tratta di una delle poche sooap italiane degne di nota. Difatti gli italiani non sono mai stati tanti eccellenti in questo genere, o almeno non quanto i nostri cugini spagnoli. Con Un posto al sole, invece, gli autori sono stati in grado di realizzare un qualcosa di straordinariamente innovativo. Il successo di questa soap Made in Italy potrebbe essere dovuto soprattutto agli argomenti trattati. Un posto al sole, difatti, non si limita a parlare solo dei soliti argomenti amorosi, come spesso accade in altre soap.

Un posto al sole: trama

Dunque di cosa parla questa particolare soap che dura ormai da più di un quarto di secolo? Un posto al sole narra le vicende riguardanti gli abitanti di Palazzo Palladini, uno storico ed elegante palazzo situato a Posillipo. Le storie dei personaggi si intrecciano, dando vita a trame avvincenti. Non mancano i riferimenti alla dura realtà napoletana. Difatti diversi personaggi vengono coinvolti in storyline di contrasto alla criminalità organizzata. Spazio anche ad argomenti più leggeri e magari a qualche intreccio sentimentale.

Uno storico personaggio sta per tornare

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole si assisterà a diverse novità piuttosto interessanti. Marina farà ritorno da Londra dove ha trascorso qualche giorno insieme ai suoi cari. La donna, però, non sarà sola dato che a farle compagnia ci sarà sua nipote Alice.

La ragazza, difatti, ha deciso di far ritorno a Napoli proprio perché mossa da un interesse personale. Difatti a quanto pare la nipote di Marina si è presa una cotta per uno dei personaggi maschili della soap. Di chi si tratterà mai? Il ragazzo che attirerà l’interesse della giovane Alice sarà proprio Nunzio.