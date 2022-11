Luca Argentero è un attore molto amato dal pubblico. Tornerà presto con la terza stagione di Doc nelle tue mani. Ecco cosa ha detto l’attore torinese proprio riguardo la fiction.

La memoria è la cosa più preziosa che abbiamo. Ricordare è qualcosa di magnifico. Immaginate di ricordare il vostro primo giorno di scuola, o magari il vostro primo bacio. Non è bellissimo?

Tuttavia può capitare, in seguito ad un evento drammatico, di perdere la memoria, dimenticando importanti parti della nostra vita. Non è terribile? Ed è quello che è successo al protagoista di una fiction italiana di grande successo. Si tratta di Doc nelle tue mani, fiction di Rai Uno, con Luca Argentero. La prima stagione ha debuttato nel mazro 2020, in piena pandemia, e nonostante il drammatico periodo ha attirato l’interesse del pubblico fin da subito.

Doc nelle tue mani: una fiction molto amata

Di fiction belle e significative la Rai ne ha prodotte davvero tante. Tuttavia sembra che questa sia la più bella in assoluto. I fan la osannano e non possono perderne una puntata. Stiamo parlando di Doc nelle tue mani, medical drama ad effetto, che tratta argomenti medico- sanitari con leggerezza, anche se non troppa e sensibilità. Il protagonista è Andrea Fanti, uno dei migliori medici sul territorio milanese. Un medico capace di capire i problemi, ascoltare ed infine fare una diagnosi: questo è Andrea Fanti. Doc ci azzecca sempre, anche quando gli altri non vogliono dargli retta.

Doc nelle tue mani: trama

Andrea è il migliore di tutti, se non fosse amnesico però. Il padre di un suo paziente gli ha sparato, mandandolo in coma. Si è risvegliato ma ha perso dodici anni di vita. Non ricorda nemmeno la tragica morte di suo figlio, e nella sua è rimasto a quando lui e la sua ex moglie erano una famiglia felice. Non sa che nel frattempo si era trasformato in una persona diversa: arida, fredda e senza empatia, proprio a causa del peggior dolore che un essere umano possa provare. L’amnesia sarà la sua seconda opportunità per tornare ad essere l’Andrea di un tempo: empatico, vivace, altruista. Gli ostacoli non mancheranno certo, a qualcuno non piaceva il vecchio Andrea, figuriamoco il nuovo. A molti la sua idea di fare il medico appare impensabile, e dunque perché non mettergli due bastoni fra le ruote? Anche perché come le riempi poi due stagioni di Doc nelle tue mani?

Argentero parla della terza stagione

Dunque siamo già a quota due, ma ovviamente non c’è due senza tre. Ben presto inizieranno le riprese della terza stagione che potrebbe andare in onda fra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. In una recente intervista, Luca Argentero, volto di Andrea Fanti, ha parlato di ciò che potrebbe accadere nella terza stagione. “Ho letto la sceneggiatura ed ho la pelle d’oca” ha detto Argentero. Dunque non resta che aspettare il prossimo anno per scoprire le grandi novità della terza stagione.