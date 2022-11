Mina Settembre, novità sulla terza stagione | Ecco cosa accadrà

La fiction Mina Settembre è stata confermata per la terza stagione. Ecco cosa accadrà nelle nuove puntate.

La letteratura è una delle arti più preziose. Romanzi, poesie, e tante altre opere rappresentano il patrimonio culturale del nostro Paese.

A parte i grandi classici, la letteratura contemporanea offre un gran numero di opere da leggere. Basti pensare ad Umberto Eco, o ad Andrea Camilleri. C’è poi Elena Ferrante che, con la sua scelta di anonimato, ha creato un caso affascinante, accrescendo l’attenzione. Ma non finisce qui, dato che possiamo citare anche un altro scrittore contemporaneo, degno di nota. Si tratta di Maurizio De Giovanni, autore di Mina Settembre, I bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi.

Mina Settembre: dalla penna alla tv

Maurizio De Giovanni è uno degli autori più affermati nel panorama nazionale. Tuttavia non tutto sanno che per un lungo periodo aveva smesso di scrivere. Difatti, per paura di non riuscire a guadagnare con un’arte così difficile come quella della scrittura, decise di dedicarsi ad un lavoro sicuro. Questo gli ha fatto vivere una vita tranquilla, ma la passione per la scrittura non si è mai spenta. Un po’ per caso partecipò ad un concorso letterario indetto dal Caffè Gambrinus e fu così che ebbe inizio la sua avventura letteraria. Il successo dei suoi libri ha spinto i vertici Rai a puntare sulle sue fatiche letterarie per realizzare delle fiction. Anche sul piccolo schermo il successo è strabiliante.

Mina Settembre: trama

Le fiction tratte dalle opere di De Giovanni hanno tutte un notevole successo. Tuttavia Mina Settembre sembra essere quella più apprezzata dal pubblico per svariati motivi. Complice la bravura dell’attrice protagonista e di tutto il cast. Inoltre la trama è un mix di generi molto piacevoli. Al filone romantico si associa sempre una parte in cui vengono narrati i problemi sociali che la protagonista deve affrontare. Non manca mai una parte di giallo, che dona un p’ di suspance alle vicende.

Cosa accadrà nella terza stagione

Dunque considerando il successo delle due prime stagioni, la Rai ha scelto di confermare anche la terza. I nuovi episodi sono già in fase di scrittura, e le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2023. Sebbene sia ancora presto, già iniziano a circolare voci di quello che accadrà nel corso della terza stagione. La protagonista diventerà madre, dato che adotterà Viola,la ragazzina della casa famiglia. Al suo fianco ci sarà sempre Mimmo, il quale tornerà dalla Spagna.