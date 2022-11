Paolo Bonolis ed il suo patrimonio | Ecco svelato quanto guadagna il presentatore

Paolo Bonolis è uno degli autori e conduttori televisivi più quotati nel panorama della televisione italiana. Il suo cachet è da capogiro.

Ciascun individuo dedica molto tempo al lavoro, avendo alla fine ben poco tempo per sé. Nel tempo libero, difatti, le persone tendono o ad uscire o a dedicarsi ad alcuni hobby.

Tuttavia ci sono persone più pigre che preferiscono stare a casa a guardare un po’ di televisione, rilassandosi dopo ore di lavoro. Del resto la televisione generalista offre un gran numero di programma da guardare. Talk show, talent e reality affollano la tv italiana: basta solo scegliere. La rete del Biscione tende a puntare su determinati volti, fra cui spiccano Maria de Filippi e Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis: re di Canale 5

Considerato uno dei migliori presentatori italiani. Ironico, divertente, attivo: Paolo Bonolis riesce a coinvolgere un po’ tutti. Certo ci sono utenti che non amano il suo stile, ma questo fa parte del pacchetto. Ad oggi lo si può tranquillamente definire il sovrano di Canale 5. Per i vertici della rete ammiraglia Mediaset, Bonolis è un Re Mida: tutto ciò che tocca diventa oro. I suoi programmi fanno ascolti altissimi, portando soldi e successo, il che non guasta mai. Non tutti lo sanno ma Bonolis ha condotto in tutta la sua carriera ben 40 show eprogrammi televisivi. Un numero non certo trascurabile, ma meritato, data la sua bravura. Il presentatore ha spaziato fra Rai e Mediaset, riscuotendo sempre grande successo. Nella sua carriera va anche annoverata la direzione artistica un Festival di Sanremo con ascolti strabilianti.

Paolo Bonolis: vita privata

Nella vita di Bonolis non manca proprio nulla: successo, amore ed una bella famiglia. Il conduttore è padre di cinque figli, avuti da due donne diverse. I primi due sono nati dal matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller. Dopo il divorzio con quest’ultima avrà una relazione con Laura Freddi. Nel 1997 conosce Sonia Bruganelli, imprenditrice e produttrice televisiva. Con Bruganelli convolerà a nozze nel 2002 ed avrà tre figli. Da qualche mese è diventato anche nonno, dato che il suo primogenito ha avuto un bambino.

Il patrimonio di Bonolis

Un personaggio come Bonolis non guadagna sicuramente 1500 euro al mese come un comune mortale. Il suo patrimonio, difatti, è piuttosto corposo. Secondo alcune indiscrezioni il cachet del presentatore si agirebbe sui 9-10 milioni. Del resto stiamo parlando del conduttore di punta della Mediset. Sul podio, tuttavia, resta sempre la signora De Filippi con cachet ancora più sostanzioso.