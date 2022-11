Rughe addio: ecco i cibi da gustare per evitare l’invecchiamento

Il tempo passa per tutti e prima o poi le rughe fanno capolino sul volto. Tuttavia a tutto può esserci rimedio. Ecco una lista di cibi da gustare per combattere l’invecchiamento.

La vita umana è scandita da fasi ben stabilite. Il tempo passa per tutti, ed il corpo inevitabilmente cambia. Difatti una persona di sessant’anni difficilmente potrà avere l’aspetto di una persona di trenta.

Accettare l’idea di dover invecchiare è davvero difficile. Il tempo che passa, e soprattutto i segni che lascia sul nostro corpo, non fanno piacere a nessuno. L’elisir di giovinezza, però, non esiste, perché se esistesse lo vorremmo di certo bere tutti. Tuttavia ci possono essere dei rimedi a cui far ricorso per non invecchiare precocemente. Difatti a sessant’anni difficilmente potrai sembrare un trentenne, ma con un po’ di attenzione potresti riuscire a sembrare un cinquant’enne.

Rughe ed invecchiamento

Senza nemmeno accorgecene il tempo passa. Così velocemente passano mesi, anni e decenni. Senza volerlo ci si ritrova ad un’età che inizia a dare i primi segni di cedimento fisico. Sia ben chiaro la prima cosa è la salute, ed è fondamentale preservarla. Tuttavia anche l’aspetto fisico ha la sua importanza, soprattutto per alcune persone che non accettano il cambiamento fisico. Pertanto sarebbe bene correre ai ripari non appenna compaiono i primi segnali di invecchiamento. Piccola premessa: prevenire sarebbe ancor meglio che curare, quindi bisognerebbe partire già verso i trentacinque anni. Difatti se si inizia già anzi tempo a curare la pelle con creme e trattamenti ad hoc, si hanno maggiori possibilità di mantenerla tonica anche neglia anni a venire. Tuttavia non è detto che si dabba necessariamente far ricorso alle creme. Difatti ci sono tanti cibi buoni da gustare, e che prevengono le rughe.

Cibi che contrastano l’invecchiamento

Qualsiasi età si abbia, sarebbe bene curare la propria pelle. Per farlo non bisogna necessariamente cospargersi di creme e sieri anti-age. Basta, infatti, pensare a mangiare determinati alimenti che constrastano l’invecchiamento dell’epidermide. Gli alimenti per mantenere la pelle levigata e compatta sono davvero tanti. In primis è fondamentale l’idratazione. Bere due bicchieri di acqua al giorno aiutoè il primo viatico contro l’invecchiamento. Anche la frutta ha una funzione fondamentale, difatti è consigliato mangiarne due porzioni al giorno. Nello specifico i cibi da assumero sono:

Fragole, mirtilli, lamponi barbabietole e patate rosse: contribuiscono alla tonicità della pelle

Spinaci, broccoli, cavoli: ricchi di vitamine si oppongono ai danni strutturali causati dai radicali liberi

Uva: ricca di minerali, aiuta ad ammorbidire la pelle

Curcuma: impedisce il fotoinvecchiamento della pelle

Frutta secca e noci peca: contrastano l’invecchiamento dell’epidermide