Un posto al sole, spoiler prossime puntate | Nuova minaccia per alcuni personaggi

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole alcuni personaggi vivranno dei momenti piuttosto delicati. Ecco svelato di chi si tratta.

La stagione autunnale è una delle più belle e romantiche. Difatti, dopo un lungo periodo di caldo, finalmente le temperature si abbassano.

Tempo di primi freddi e forti temporali, motivo per il quale si tende a passare più tempo in casa. Dopo una lunga giornata di lavoro risulta molto piacevole rilassarsi e dedicarsi a qualche hobby. Per chi non ha molti interessi, c’è sempre la televisione. La tv generalista, difatti, offre molti ed interessanti programmi da seguire. Fra le tante cose da poter guardare c’è anche una famosa soap che riscuote molto successo. Si tratta di Un posto al sole, soap dell’access prime time di Rai Tre.

Un posto al sole: trama

Un posto al sole va in onda ogni sera alle 9 circa, regalando mezz’ora di svago al pubblico. Il successo di questa soap è dovuto senz’altro ai tempi trattati. Un mix di generi che vanno dal sentimentale al sociale. Le storylines si alternano fra vicende amorose complicati ad efferati omicidi. La trama non manca mai di affrontare temi sociali attuali: dalla tossicodipendenza all’omofobia sino alla violenza sulle donne. In una recente storyline, che ha coinvolto Marina, è stato affrontato proprio questo problema. La donna è stata rapita e tenuta segregata dal suo ex marito, uomo già mentalmente instabile, la cui separazione dalla moglie non ha fatto altro che esacerbarne la psicopatia.

Nuovi problemi per alcuni personaggi

Dunque nel corso delle scorse puntate, Marina si è trovata coinvolta in una vicenda non certo piacevole. La donna porta ancora i segni delle violenze subite da parte del suo carnefice. Tuttavia ce la sta mettendo tutta per cercare di affrontare questo dramma interiore e tornare a vivere. Attualmente sembrerebbe che lei e Roberto stiano recuperando il loro rapporto, ma per quanto tempo durerà la pace? Gli spoiler delle puntate in onda ad inizio dicembre, difatti, svelano che ben presto ci sarà un nuovo dramma per alcuni personaggi di Un posto al sole. Chi saranno i personaggi coinvolti in questa nuova e misteriosa vicenda? A quanto pare ancora Roberto e Marina, ma non è finita qui.

A gran sorpresa una minaccia incomberà anche su altri due personaggi piuttosto vicini a Ferri e Giordano. Si tratta di Serena e Filippo, i quali saranno nel mirino di un ignoto personaggio che vuole fare del male a loro come a Marina e Roberto. Un nuovo dramma per tutta la famiglia Ferri è alle porte.