Barbara D’Urso, sapete dove vive? | La sua dimore è spettacolare

Barbara D’Urso è una delle signore delle televisione italiana. Sapete dove vive la conduttrice?

La televisione italiana è piena di conduttori di grande successo. Tuttavia se prima si aveva la tendenza a preferire volti maschili, oggi i tempi sono cambiati.

Per fortuna le donne hanno sempre più spazio anche nella televisione italiana. Finalmente ruoli di alto prestigio vengono affidati anche alle donne. Al timone di diversi programmi televisivi ci sono proprio persone di sesso femminile. Nella rete ammiraglia Mediaset, oltre alla signora assoluta Maria De Filippi, c’è ance un’altra lady. Si tratta di Barbara D’Urso, volto noto della rete del Biscione.

Barbara D’Urso: biografia

Maria Carmela D’Urso nasce a Napoli nel 1957. Primogenita di Rodolfo D’Urso e Vera Pentimalli. Ad appena undici anni rimarrà orfana di madre. Vivrà a Napoli sino all’età di 19 anni per poi trasferirsi a Milano per tentare di entrare nel mondo della moda. Questa scelta inasprirà i rapporti con il padre per un lungo periodo. Grazie all’intercessione della seconda moglie di Rodolfo, la donna riuscirà a far pace con il padre.

Barbara D’Urso: esordi in tv

Il desiderio della giovane Maria Carmela era quello di affermarsi nel mondo della moda. Tuttavia dovrà scontrarsi con dei limiti fisici. D’Urso, difatti, non verrà ritenuta sufficientemente alta per fare la modella. Pertanto dirotterà nel mondo della televisione. Il nome Maria Carmela viene ritenuto troppo meridionale dai vertici della tv lombarda. l suo nuovo nome sarà Barbara, con il quale debutterà come showgirl su Telemilano 58. Negli anni successivi sarà valletta in diversi programmi di Canale 5. D’Urso, nella sua carriera televisiva, si è cimentata anche nel ruolo di attrice. Difatti ha recitato in diverse fiction targate Rai e Mediaset. Da circa un decennio, tuttavia, è una delle conduttrici di punta di Canale 5, riscuotendo notevole successo.

La casa della signora di Canale 5

Oggi Barbara D’Urso è un’affermata donna in carriera. Nella sua vita, però, non mancano certo gli affetti. Difatti è madre di due splendidi figli. Per lei il lavoro rappresenta una parte fondamentale della sua vita, tanto da scegliere di vivere a Cologno Monzese, vicino gli studi televisivi della Mediaset. Da alcuni scatti pubblicati sui social, emerge che la sua abitazione è in perfetto stile shabby chic, molto in voga al momento.

Carmelita ama rilassarsi nella sua lussuosa casa nei momenti in cui è libera dal lavoro. Il design dell’abitazione conferisce uno stile eleganze e di gran classe. Di certo alla signora D’Urso il buon gusto non manca.