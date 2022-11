Il Paradiso delle Signore sospeso | Quando torna in onda la soap?

Il Paradiso delle Signore è stato attualmente sospeso. La soap, difatti, non andrà in onda a partire dal 28 novembre. Quando tornerà sul piccolo schermo?

Ogni fase storica ha le sue bellezze. Tuttavia c’è un periodo che risulta particolarmente ricco di eventi piacevoli ed interessanti.

Ad esempio gli anni 60 del secolo scorso vengono ricordati come un periodo molto bello. Progresso, speranze, miglioramento delle condizioni di vita, caratterizzano questa fase. Come dimenticare le prime lotte delle donne, le quali iniziaro ad affermare la propria identità. Tutti questi temi sembrano essere molto interessanti. Difatti la rete ammiraglia Rai tende a puntare su fiction e soap ambientate in questo periodo. Fra queste non si può non citare Il Paradiso delle Signore, soap del pomeriggio di Rai Uno.

Il Paradiso delle Signore: trama

Il Paradiso delle Signore è una delle soap più amate dal pubblico a casa. Giunta alla settima stagione, narra le vicende di un grande magazzino milanese. Le storyline vertono intorno ai dipendenti dell’azienda e soprattutto sul direttore Vittorio Conti. Quest’ultimo è un uomo di grande umanità, il quale riesce a farsi amare dai suoi dipendenti. C’è poi la famiglia Guarnieri- Sant’Erasmo, una coppia di amanti non che cognati che, pur essendo mossi da sentimenti talvolta positivi, tendono a mettere i bastoni fra le ruote ai personaggi positivi. Non mancano le vicende legate alle commesse del grande magazzino, ricche di colpi di scena, brio ed emozioni.

Il Paradiso delle Signore: perchè stato sospeso

Il Paradiso va in onda dal lunedì al venerdì alle 16 circa. La media dei telespettatori è piuttosto alta, indice che la storia piace molto. Tuttavia la soap è stata sospesa a partire dal 28 novembre. Il motivo è legato agli sconvolgimenti di palinsesto dovuti ai Mondiali di Calcio 2022. La Rai, difatti, ha deciso di dare spazio alla programmazione della competizione calcistica.

Quando tornerà in onda

Dunque appurato che dal 28 novembre la soap è stata sospesa, i fan vorrebbero scoprire quando tornerà sul piccolo schermo. A quanto pare Il Paradiso delle Signore tornerà in onda il 12 dicembre, dopo due settimane di stop. Dunque il pubblico potrà finalmente tornare a seguire le vicende del grande magazzino da dove sono state interrotte. Aria di crisi fra Veronica ed Ezio, quest’ultimo difatti appare ancora attratto da Gloria. Flora ed Umberto potrebbero sposarsi, mentre Stefania e Marco sembrano aver intenzione di lasciare Milano. Per scoprire come evolveranno le varie storie, bisognerà attendere il 12 dicembre con il ritorno in onda della soap.