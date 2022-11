Nuova polemica a Ballando con le stelle | Ecco contro chi si è scagliata la blogger

Caos e polemiche a Ballando con le stelle, dove Selvaggia Lucarelli si è schierata ancora una volta contro una persona del cast. Di chi si tratterà questa volta.

Le polemiche nella vita non mancano mai, ma davvero mai. Figuriamoci in un ambiente come quello della televisione dove le rivalità e le antipatie non mancano mica.

La televisione italiana, difatti, è piena di show in cui si finisce per litigare o comunque discutere. Lo si fa molto pià spesso sulla rete ammiraglia Mediaset, dato che le trasmissioni sono molto tendenti al trash. Tuttavia le cadute di stile non mancano nemmeno in casa Rai, anzi. Lo show del sabto sera sta diventando una fucina di cattive parole e frecciatine. In pool position sembra esserci Selvaggia Lucarelli, pungente blogger che ne sa una più del diavolo. Lucarelli, però, non sembra essere l’unica a sbagliare in tutto questo contesto.

Selvaggia Lucarelli e le polemiche a Ballando con le stelle

Ballando con le stelle è un simpatico talent show del sabato sera, in cui dei vip si cimentano della bellissima arte del ballo. Le coppie in gara vengono giudicate, in base alle loro esibizioni, da una giuria composta da cinque persone. I giudici sono: Carolyn Smith, ex ballerina che da un parere tecnico, Ivan Zazzoroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, oltre ad essere una famosa blogger, è nota anche per il suo carattere talvolta acido, nonostante sia una persona molto umana e molto professionale. Lucarelli è una che ama dire ciò che pensa, e talvolta può essere accusata di colpe che non ha realmente. Nella giuria della show è una delle più severe, dato che tende a mantenersi bassa con i voti, ma magari lo fa semplicemte per meritocrazia, solo che non viene compresa dagli altri.

Lucarelli e l’astio con Smith

Di recente Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le stelle a partire dall’undicesima edizione, si è espressa contro un altro componente della giuria. Nello specifico si tratta di Carolyn Smith, con la quale sembra non aver mai avuto un ottimo rapporto. Lucarelli è stata piuttosto chiara nell’affermare ciò che pensa della ballerina. “Deve imparare a rispettarmi” ha affermato la blogger, riferendosi alla collega che molto spesso la richiama all’ordine, ricordandole che è lei la vera esperta di ballo. Tuttavia Lucarelli non sembra avercela solo con Smith, ma anche con un’altra componente del programma.

La blogger contro una persona del cast

La furia di Selvaggia non termina qui. La donna, infatti, sembra essere molto risentita nei confronti di una persona del cast di Ballando con le stelle. Stando a quanto la blogger ha scritto sul suo profilo instagram, questa persona non le avrebbe nemmeno rivolto delle parole di cordoglio per la morte di sua madre. Lucarelli non ha fatto proprio il nome, ma è palese che si stia parlando di Sara Di Vaira, dato che ha specificato che si riferisce ad una persona che le siede di fronte. Le due del resto si sono sempre punzecchiate.