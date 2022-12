Aumento multe in arrivo | Ecco quanto potrà costarti un divieto di sosta

Le multe stradali stanno per aumentare. D’ora in poi passare con il rosso potrebbe costarti molto di più.

Per vivere bene in una qualsiasi società occorre che ci sia ordine. L’ordine e la civiltà sono dati da una serie di regole che vanno applicate ed in seguito rispettate.

Del resto è proprio per questo che si dice che in alcuni stati si vive meglio rispetto ad altri. La vivibilità di un luogo risiede tutta nel rispetto delle regole. Tuttavia in Italia le regole non vengono rispettate ovunque, anzi. Ci sono regioni che vertono in uno stato di grande inciviltà proprio perchè i cittadini non vogliono in nessun modo rispettare le regole. In alcuni casi, però, il mancato rispetto delle regole fa scattare in automatico delle sanzioni. Questo sistema in un certo modo serve a stabilire maggiore ordine sul territorio nazionale, anche se non sempre basta.

Codice stradale e sicurezza

Fra le tante norme da rispettare in un Paese ci sono senz’altro quelle legate alla sicurezza stradale. La strada, difatti, deve essere un posto sicuro sia per l’automobilista che per il pedone. Se non ci fosse un codice che stabilisse in che modo procedere, potrebbero esserci un numero illimitato di incidenti. Pertanto risulta molto importante seguire il Codice della strada. Difatti occorre ricordare che gli incidenti stradali costituiscono un grave pericolo per l’incolumità dei cittadini. In Italia ogni anno perdono la vita innumerevoli persone a causa di incidenti in strada.

Multe: possibili aumenti

Dunque nel momento in cui viene meno il rispetto delle regole automaticamente scattano le sanzioni pecunarie. Si tratta di un modo per stimolare le persona a comportarsi bene. Tuttavia sembrerebbero esserci dei cambiamenti in arrivo. Il Codice della strada, difatti, prevede un adeguamento delle sanzioni ogni due anni. Dunque già a partire dal prossimo gennario potrebbe scattare un rialzo dei costi delle multe. L’aumento dovrebbe aggirarsi intorno all’ 11% rispetto alle quote attualmente in atto. Questa novità non piacerà a nessuno, anche se tuttavia dovrà essere accettata e magari potrebbe sensibilizzare le persone a non commettere inflessioni.

Multe: ecco cosa cambia

Stando a quanto detto precedentemente, le sanzioni potrebbero aumentare già a partire dal prossimo gennaio. Dunque il divieto di sosta passerrebbe dagli attuali 42 euro a 46. Per l’uso del cellulare alla guida, la multa sala a 165 dagli attuali 153, mentre per il mancato utilizzo delle cinture o del casco si passa da 83 a 92. La guida in stato di ebbrezza passa da 543 a 602 euro.