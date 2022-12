Selvaggia Lucarelli: la blogger non le manda a dire | Ecco contro chi ha parlato

Selvaggia Lucarelli è uno dei volti più noti della televisione italiana. Conosciuta per le sue battute sagaci e per il suo tono duro, si ritrova spesso al centro delle polemiche. Ecco contro chi ha parlato.

Le polemiche fanno parte della vita ci sta ben poco da meravigliarsi. Tuttavia la televisione italiana tende ad essere molto spesso una fucina di diatribe fra personaggi rivali. Succede ovunque, figuriamoci nel mondo dello spettacolo.

Ci sono personaggi, difatti, che vuoi per un motivo vuoi per un altro tendono a risultare più polemici. Fra questi non si può non ci citare Selvaggia Lucarelli, nota blogger, dotata di grande intelligenza e sensibilità, anche se molto spesso viene fraintesa.

Selvaggia Lucarelli: chi è

Selvaggia Lucarelli è uno dei volti più noti della televisione italiana. Attualmente è impegnata a Ballando con le stelle come giudice. Tuttavia non si tratta certo di una new entry, dato che la blogger ricopre questo ruolo ormai da anni ed anni. Lucarelli ha esordito dapprima a teatro come attrice di commedie. Nel 2002 decide di sfruttare la sua passione per la scrittura per cimentarsi in un nuovo ruolo. Aprirà, difatti, un blog “Stanza Selvaggia” in cui, seppur ironicamente, parla di vari argomenti. Questa esperienza le porterà fortuna, facendola conoscere anche oltre il web. Iniziano le ospitate televisive e le collaborazioni anche con la stampa nazionale.

Lucarelli sbotta contro un componente della giuria

Selvaggia Lucarelli è senza dubbio una brava professionista ed anche una persona molto umana. Tuttavia, considerati i suoi modi di fare talvolta “aggressivi” o “critici” tende ad essere malvista dal pubblico o dai colleghi. Coloro che seguono Ballando con le stelle sono a conoscenza dei suoi modi di fare e di conseguenza delle sue diatribe con alcuni personaggi. Tuttavia, Lucarelli non discute solo con i concorrenti, ma talvolta anche con qualche collega della giuria. Qualche volta si poteva ipotizzare che si trattasse di scenette preparate ad hoc per fare spettacolo. Tuttavia stando a quanto dichiarato dalla stessa Lucarelli, l’antipatia o meglio l’artrito con un componente della giura c’è realmente e non è nulla di montato.

Ecco cosa ha dichiarato Lucarelli

Dunque fra Lucarelli ed un componente della giuria di Ballando con le stelle sembra non scorrere buon sangue. Lucarelli ha di recente detto di sentirsi ingiustamente sottovalutata da questa persona. ” Deve imparare a rispettarmi” ha sentenziato Lucarelli riguardo a questa persona. L’affermazione è riferita alla presidente della giura Carolyn Smith. Quest’ultima ha più volte zittito Lucarelli, ricordandole di essere lei la vera esperta di ballo. La blogger, tuttavia, dopo essere stata sempre messa all’angolo dalla ballerina, ha deciso di dire la sua. “Se la Smith vuole fare il giudice di ballo seduta accanto a veri giudici di ballo lasci pure Ballando e si dedichi alle competizioni internazionali”.