E’ sparita! che fine ha fatto? la Tata che tutti sognavano no si vede da anni….siamo andati a cercarla

Lasciava tutti incollati davanti alla tv, la Tata che grandi e piccini amavano per la sua simpatia, bellezza ed intelligenza; dov’è finita?

Anni ’90, il piccolo schermo propone una Sitcom che travolge tutte le famiglie, grandi e piccini rimangono incollati davanti alla Tv per tutte le puntate travolti dalla Tata statunitense che tutti sognano di avere in casa.

La regista e attrice statunitense, è la Tata che per anni ha impegnato i nostri pomeriggi facendoci ridere e sognare, ma chi è questo personaggio che da anni non vediamo più sul piccolo schermo e perché è sparita?

Scopriamo il nostro personaggio

Lei, la Tata, è Fran Dresher, sicuramente molti avevano già capito che si trattava di Tata Francesca. Come ricorderanno in tanti, la Sitcom raccontava di una famiglia benestante cui mancava una figura femminile di riferimento; La Tata diventa il loro grande miracolo, la loro esistenza cambia. Il papà e i suoi tre figli vivranno con tata Francesca, nella parte di Francesca Cacace, una vita meravigliosa, piena di sorprese.

Fran Drescher con questa Sitcom diventa una celebrità ma non dobbiamo dimenticare che, il suo esordio è stato pazzesco, ha recitato con John Travolta nella “Febbre del Sabato Sera” nel 1977.

Cosa fa oggi Tata Francesca?

Fran Dresher è newyorkese, nata nel 1957; fin da bambina ha avuto la passione per la recitazione ed infatti parallelamente agli studi, frequenta corsi di teatro. Ma la Dresher non è solo una bravissima attrice, è una regista e produttrice.

La famosa Sitcom che la vede protagonista, è stata scritta da lei e da Peter Marc Jacobson, oggi ex marito, con il quale mantiene un ottimo rapporto oltre ad esser un suo collega. I due hanno dichiarato di considerare questa Sitcom come un figlio! La Dresher, non contenta del grande successo avuto con questa sua creatura, ha scritto un’ altra Sitcom molto divertente che tratta della sua vita matrimoniale con divorzio annesso, con l’ ex marito ed oggi amico, Peter Marc Jacobson, dal titolo “Felicemente divorziati”.

La nostra Tata, ha avuto grandi soddisfazioni dalla sua vita professionale, è stata sempre una donna attiva e creativa; nel 2000 ha dovuto affrontare purtroppo una brutta malattia, un tumore, che però ha superato con coraggio ed alla grande! Dopo questa esperienza ha fondato “Cancer Schmancer“, fondazione che si occupa delle persone colpite dai tumori.

Oggi, la sua vita privata

L’ attrice si è sposata a Los Angeles nel 2014 su una delle meravigliose spiagge con il Signor Shiva Ayyadurai; forse non è a tutti noto questo nome ma sicuramente ha contribuito a cambiare il mondo nella nostra epoca. Questo personaggio, è l’inventore della parola che in tutto il globo oggi si usa: E-Mail.

Fran Dresher, si è cimentata anche nella scrittura, ed è molto abile infatti, ha scritto la sua autobiografia dal titolo “Enter Whining“. Insomma, se avete voglia di rivedere la nostra bella e brillante Tata, bella e simpatica signora ancora oggi, non dovete che andare a sbirciare sui social!