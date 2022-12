Un posto al sole, Niko nei guai | Ecco chi lo aiuterà

Prosegue l’appuntamento con Un posto al sole, la soap di Rai Tre. Le anticipazioni svelano dettagli molto interessanti riguardo ciò che accadrà al giovane Poggi.

La televisione generalista offre sempre un gran numero di cose da seguire. Difatti sulle reti ammiraglie è possibile poter vedere un gran numero di programmi.

Tuttavia c’è chi disdegna la tv generalista, preferendo dirottare su altro. C’è da dire, però, che l’offerta non è per niente male, anzi. Si spazia, difatti, dai talent show, molto in voga nell’ultimo decennio, sino ai talk show. Non mancano le fiction, prodotti narrativi molto amati dal pubblico. Ci sono poi le soap che, pur non essendo amate come in altri Paesi, riscuotono comunque un notevole successo anche in terra italiana. Fra quelle più seguite c’è senz’altro Un posto al sole.

Un posto al sole: trama

Un posto al sole è una delle soap italiane più longeve. tanto da andare in onda da ben 26 anni. Nello specifico di tratta di un real drama, motivo per il quale risulta avere molto successo proprio per i temi trattati. Difatti nel corso deglia anni sono stati affrontati innumerovoli argomenti anche sociali. Non manca ovviamente il filone sentimentale che crea intrecci molto interessanti. Ed è proprio per amore che uno dei personaggi rischia di finire nei guai.

Anticipazioni prossime puntate: Niko nei guai

Nel corso delle prossime puntate di Upas sarà dato molto spazio al personaggio di Niko. Quest’ultimo ha vissuto un’esperienza molto drammatica che potrebbe segnarlo per sempre. Il giovane, poco dopo aver sposato Susanna, l’ha visto morire sotto i suoi occhi. La ragazza era stata colpita poco prima da Valsano, uno spietato criminale, il quale puntata a fare del male a Viola, moglie di un magistrato. Tuttavia nell’agguato è stata colpita anche Susanna, pagando il prezzo più alto. Nel corso delle recenti puntate è emerso che Valsano potrebbe richiedere la semi infermità mentale, non pagando il male che ha fatto. Questa cosa ha fatto andare fuori di testa Niko, tanto da fargli accettare una proposta assurda.

Ecco chi aiuterà Niko

Dunque Niko ha deciso di incontrare il padre di Susanna, il quale lo ha convinto a farla pagare a Valsano in un altro modo. Si tratta di una vera e propria svolta dark per il personaggio di Poggi, il quale è sempre stato molto onesto. Tuttavia il dolore ha finito per fargli cambiare idea. Il ragazzo, però, potrebbe finire seriamente nei guai a causa della proposta di Manlio. Per fortuna Jimmy noterà i comportamenti strani del padre ed andrà a riferirlo a Manuela, la quale deciderà di intervenire.