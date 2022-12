Accettare o rifiutare i cookies? Cosa devi sapere prima di cliccare “Accetta”

Tutti i siti web chiedono di accettare o negare i cookies, ma a che cosa servono e perché non dovremmo accettarli così facilmente? Vediamo insieme cosa devo sapere prima di fare click su “Accetta tutti i cookie”

Se navighiamo online, quasi tutti i siti chiedono di accettare o negare i cookies. Questi messaggi a volte sono talmente grandi da impedirci di leggere il contenuto a cui siamo potenzialmente interessati.

Cookies: che cosa sono nello specifico

È quindi molto frequente che, per toglierli subito senza starci troppo a pensare, capita di cliccare Accetta e via. E invece, prima di compiere questo gesto con una certa leggerezza, bisognerebbe un attimo avere chiaro sia cosa sono i cookies, sia a cosa servono. Iniziamo da cosa sono i cookies: di certo, non sono i noti biscotti gustosi, che piacciono a tanti di noi. I cookies sono file di testo in cui sono contenute info personali dell’utente del web, per esempio nome utente, password, posizione ecc.

Tali cookies vengono prodotti in modo automatico da un server nell’istante della connessione online e servono per identificare sia noi, sia il dispositivo da cui stiamo interagendo.

Ci sono diversi tipi di cookies: i magic cookies o anche solo cookies, che sono pacchetti di info che non vengono modificati. E poi, i Cookie HTTP: si tratta di pacchetti di info che nel tempo subiscono modifiche, in quanto tengono traccia delle preferenze, delle ricerche online dell’utente, degli acquisti e anche del tempo trascorso online. Questi cookie dovrebbero destare qualche timore e non dovrebbero essere accettati a cuor leggero.

Cookies: a che cosa servono? Vanno accettati o rifiutati?

Ogni volta che si accede a un sito, i cookies vengono chiesti perché servono a identificare l’utente e a tener traccia delle sue abitudini digitali. Tutte le volte che li accettiamo i cookies vengono registrati nel browser che usiamo per fare ricerche sotto forma delle cosiddette coppie valore: in sostanza, al nostro nome identificativo si associano tutta una serie di informazioni.

Ergo, se noi poi accediamo di nuovo a un determinato sito in un’altra occasione, il nostro browser, che ha tenuto le info inerenti la nostra visita in precedenza, le ridarà al server per richiamare le info dalle nostre visite precedenti. Ergo, lo scopo principale dei cookies è agevolare la nostra navigazione online conservando info su quello che facciamo, dagli acquisti, alle ricerche, alle pagine viste, e anche il tempo che passiamo online.

Ecco perché spesso capita di trovarsi le cose cerchiamo maggiormente in una sezione più in alto, aprendo una pagina web. Ma sono anche il sistema che ci consente di tornare agli acquisti fatti su un sito anche se abbiamo per sbaglio chiuso la pagina.

Una volta compresa la funzione dei cookies, bisogna capire che questi pacchetti di info, in sé, non costituiscono un danno, sono utili ad agevolare la navigazione online. Il fatto è che però che tali info possono essere cedute a terzi, e allora la nostra privacy potrebbe essere intaccata. Converrebbe dunque accettare i cookies di prima parte, che sono quelli che tendenzialmente sono maggiormente sicuri. I cookies di terze parti e i cookies zombie sono info che possono essere cedute a terzi, e questo farebbe sì che nostre info possano essere cedute a inserzionisti o società di analisi per tenere traccia delle cronologie di navigazione di utenti unici.

Ora la scelta sta alla persona scegliere se accettare o meno i cookies, quello che è importante è che si sia al corrente di ciò che si accetta. Tuttavia, per rimuovere i cookies, sarà sufficiente cancellarli dalle impostazioni del nostro browser.