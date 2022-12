Impossibile, il pubblico non ci può credere! Lui sostituisce lui per quest’anno non lavoreranno insieme. Chi sono?

La coppia vincente della Tv italiana scoppia? Nessuno ci crede eppure le voci non sono solo pettegolezzi.

Sono amici, grandi professionisti, lavorano insieme da anni e mandano in visibilio il pubblico con i loro sketch e la loro simpatia. Coppia vincente del mondo dello spettacolo italiano, hanno conquistato milioni di telespettatori facendo ascolti da capogiro.

Lui presentatore, show man di cultura, con una parlantina fuori dal comune, l’altro la sua spalla, musicista con una voce assolutamente inconfondibile, finto ingenuo e spassoso come pochi.

La strana coppia

A questo punto nessuno può non aver indovinato di chi parliamo; tutti hanno visto almeno una volta un loro spettacolo di intrattenimento. Sono loro, Paolo Bonolis e Luca Laurentis. Avete capito bene, la coppia non sarà più la fantastica coppia? Andiamo a ritroso per capire i fatti.

Bonolis ha fatto, possiamo dire, la storia della nostra televisione; Comincia presto a lavorare nella fascia pomeridiana con programmi per bambini per arrivare al grande successo con un gran numero di trasmissioni con il suo amico e collega Luca Laurentis. Da Ciao Darwin ad Avanti un’ altro a Chi ha incastrato Peter Pan, il successo che raggiungono è grandioso così come pure il loro legame.

Paolo Bonolis fin da bambino mostra un carattere sicuro e intraprendente; dopo aver avuto problemi di balbuzie, si laurea a pieni voti, non pensava che la sua vita potesse continuare fra gli studi televisivi ed invece la sua grande simpatia e capacità di interagire con il pubblico lo ha travolto.

Debutta nel 1980 con i programmi per i ragazzi e successivamente colleziona una serie di trasmissioni di successo fra Rai e Mediaset. Conduce con Laurenti ed Ela Weber un programa ideato da Corrado, “Tira e Molla”, con uno share talmente alto che lo consacra come personaggio indiscusso della Tv Italiana.

Seguiranno una serie di programmi, ” I cervelloni”, “Beato fra le donne”, dove viene affiancato da numerosi personaggi dello spettacolo. Bonolis racconta che quando ha cominciato, i programmi erano diventati tutti uguali, il suo obiettivo era quello di dare una ventata di freschezza, un cambiamento sia dal punto di vista della comunicazione con il pubblico sia dal punto di vista del gioco che si proponeva.

Il conduttore con le sue idee ha cambiato il modo di proporre il Quiz, ha proposto un linguaggio differente, ha volte ironico a volte irriverente, ha coinvolto sia il pubblico che i suoi concorrenti. Oggi però dice con un pizzico di amarezza Bonolis, le cose sono cambiate, non si può proporre ed attuare tanto facilmente un cambiamento, una novità perché tutti si preoccupano troppo solo del risultato senza osare.

Sarà vera la voce della separazione fra Bonolis e Laurentis?

Qualcuno dice che nei corridoi di Mediaset si vocifera che, con la prossima edizione di “Avanti un’ altro”, Bonolis non avrà più accanto il suo storico partner, sembra l’ abbia sostituito con un’ altro personaggio. Il sostituto di Luca Laurentis sembrerebbe essere Marco Giusti, già autore di programmi televisivi, collaboratore di alcuni editoriali e provetto presentatore.

A dare adito a queste voci di corridoio sarebbero state delle foto postate da Sonia Bruganelli, consorte di Bonolis senza la presenza di Luca Laurentis; questo ha insospettito non poco i fan della coppia ma anche di tutto il pubblico attento al gossip. Attendiamo tutti con trepidazione la notizia ufficiale con le dita incrociate.