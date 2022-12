Barbara D’Urso: com’è la sua casa? Ecco dove abita la nota conduttrice

Dove abita la nota conduttrice tv dal carattere forte e inarrestabile? Sarà una pendolare oppure no? Scopriamo insieme dove vive la celebre conduttrice di Pomeriggio 5

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più famose della tv con una lunga carriera di successo alle spalle, tra serie tv, reality e talk show. In molti si chiedono dove viva la famosa celebrità, se sia una pendolare o se viva non lontano dagli studi tv.

Barbara D’Urso: ecco dove abita

Ebbene, la nota conduttrice non è una pendolare, ma la sua casa si trova a pochi passi dagli studi tv di Pomeriggio 5, a Cologno Monzese (Milano). Per Barbara D’Urso, oltre naturalmente alla sua famiglia, il lavoro significa davvero molto nella sua vita, un importantissimo punto fermo. È qualcosa a cui non rinuncerebbe mai, nonostante abbia avuto e ha un successo straordinario che dura ormai da anni.

Lei stessa, una volta, ha rivelato in un’intervista per Chi, la rivista guidata da Alfonso Signorini, che si immagina in tv fino ai 90 anni. Una donna piena di impegni come lei, non poteva non scegliere di abitare vicino alla sua sede lavorativa, soprattutto perché è impegnata lì ogni giorno.

Barbara d’Urso: com’è la sua casa

Una donna che lavora tanto come la conduttrice tv, necessita di ogni comfort, e quindi la sua abitazione è stata pianificata su misura per lei, in modo che la regina della tv possa trascorrere il tempo fuori da lavoro in puro relax, nella sua casa dai toni luxury. Dalle foto postate online, si può evincere che in generale, l’arredamento della casa di Carmelita sia shabby chic, un trend molto diffuso.

Si tratta di un design elegante ed elevato, al contempo anche molto accogliente. D’altronde, Barbara D’Urso è elegante e sa mettere a proprio agio gli altri, quindi la sua casa la rispecchia in pieno. Le stanze della casa sono di colore bianco, con dei meravigliosi bouquet floreali che danno un tocco di colore, in particolare nella toilette, attorniata da alcune fantastiche pareti in marmo.

Molto bella anche la cucina della conduttrice di Pomeriggio 5, con elettrodomestici di ultima generazione, una cucina a isola piazzata al centro della stanza, con dei meravigliosi faretti che illuminano l’area. Nel salotto dell’abitazione c’è uno stupendo divano in pelle color marrone che si fa notare in un arredamento in cui predomina il beige.

Nella stanza ci sono una serie di sacchi di iuta, in cui sono conservate le lettere che i fan della conduttrice le inviano. In camera da letto, invece, c’è un imponente letto matrimoniale, con un poggiatesta assai comodo e soffice. Una casa degna di una sovrana.