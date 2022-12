Luca Laurenti e il terribile “mostro” che ha dovuto combattere | La malattia

Il comico, musicista e doppiatore, molto stimato dal pubblico, è spalla da sempre del conduttore Paolo Bonolis. Insieme sono un duo vincente, e sono adorati dalla gente. Ma Luca Laurenti ha vissuto un momento durissimo della sua vita, ecco perché

Luca Laurenti è un comico, musicista, doppiatore che da anni è entrato nel cuore degli italiani e non ne è uscito più. Da tempo spalla del noto conduttore Paolo Bonolis, i due sono una coppia lavorativa stravincente. Impossibile pensare a uno dei due senza associarli.

L’amicizia con Bonolis

Insieme, Paolo Bonolis e Luca Laurenti, hanno dimostrato di essere formidabili a livello lavorativo, così come formidabile è l’amicizia che li lega da anni. Risate, battute divertenti, sketch: questi ingredienti hanno fatto sì che il pubblico li adorasse e tutt’oggi li adora vedendoli lavorare insieme.

Il loro sodalizio artistico li ha portati a riscuotere un successo enorme in tantissime trasmissioni, tra cui Avanti un altro, Chi ha incastrato Peter Pan, Ciao Darwin. Eppure, i personaggi famosi, come tante persone, vivono brutti periodi, che li portano a soffrire assai. Luca Laurenti, che con la sua simpatia ha conquistato l’affetto della gente, è uno di quei personaggi famosi che sulla propria pelle hanno compreso che cosa vuol dire dover affrontare un male.

Laurenti esordisce nel 1990, al fianco di Paolo Bonolis, nel programma di intrattenimento chiamato Urka, e con Ela Weber. Quando Laurenti fece il provino per il programma, portò con sé una busta di platica, e riuscì a impressionare Bonolis con la sua grande simpatia.

Sempre Laurenti, prima della performance, andò a prendere la sua pianola in auto, invece di usare quella messa al suo servizio. Bonolis, tempo fa ha ricordato quel famoso provino dell’amico e collega, dicendo:«Cercavamo qualcuno che cantasse. Ad un certo punto entrò questo ragazzo con una busta di plastica del supermercato. Cantò un pezzo di Stevie Wonder molto difficile e rimanemmo sorpresi, lo prendemmo subito».

Laurenti, con la sua incredibile ironia, riusciva a ironizzare anche su un ipotetico tradimento della moglie:«Entro e vedo mia moglie a letto con un altro. Scatta la gelosia e uccido. Oppure, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Invece de strillà, me tolgo le mutande e mi ci metto pure io».

La malattia

Nonostante abbia il dono di riuscire a ironizzare su tutto, dopo molto tempo in cui ha tenuto tutto per sé, ha rivelato qualcosa che ha lasciato esterrefatti i suoi follower. Per un lungo periodo si era allontanato dal mondo dello spettacolo, in quanto soffriva di una malattia con cui non è semplice combattere: la depressione.

Una malattia che colpisce numerose persone, e che necessita che ci sia forte supporto, soprattutto dalle persone care. Luca ha potuto contare sul supporto della moglie, Raffaella Ferrari.

Laurenti è riuscito a superare questa brutta malattia, con il supporto di sua moglie e anche dei figli, Andrea e Gabriele, oltre che al suo carissimo amico Paolo, con lui sono anni che è anche collega di lavoro.