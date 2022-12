Cristina Del Basso, dal Grande Fratello all’oblio: un evento ha sconvolto la sua vita

Cristina del Basso è stata una grande protagonista del Grande Fratello 9, amata dal pubblico, e ha preso parte a serie tv e programmi su varie reti televisive. La sua vita però, oggi ha tutto un altro aspetto

Bellissima, sensuale, con un corpo mozzafiato: è Cristina del Basso, oggi 35enne, tra le più amate protagoniste del Grande Fratello, in generale. Una ragazza che è rimasta nel cuore del pubblico.

Il successo

Cristina del Basso, 35 anni, è stata tra amatissima nell’edizione a cui prese parte, il Grande Fratello 9. Indimenticabile mentre giocava a mostrarsi e provocare durante le lunghe docce di fronte alle telecamere, oppure quando se ne andava in giro per la casa più spiata d’Italia in intimo facendo impazzire i maschietti della Casa.

Sono passati tantissimi anni da quell’edizione, e oggi Cristina del Basso è cambiata molto. La giovane ha debuttato nel panorama dello spettacolo facendo dei provini per Veline, dove era giunta a un passo dal portare a casa la vittoria e poi alla trasmissione Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi, come corteggiatrice.

Ma il successo lo ottiene, appunto, entrando al Grande Fratello, nona edizione, in cui si fa conoscere dal grande pubblico per il suo essere bellissima ma anche simpatica, lasciando che tutti i riflettori fossero puntati su di lei. Al Grande Fratello 9 si posiziona terza, e il successo la travolge, tra mille richieste di lavoro e ospitate, sia in programmi Rai, sia Mediaset.

Nel 2010, posa per un calendario Panorama, mostrandosi in tutta la sua bellezza e sensualità. Si butta a capofitto nel lavoro, facendosi strada come showgirl e conduttrice, prendendo parte a una lunga serie di programmi.

Tuttavia, tutto d’un tratto, qualcosa cambia e mano a mano si allontana dalle scene tv. D’improvviso stacca dal mondo dello spettacolo, tant’è che mette privati i suoi account social, che così sono accessibili sono a determinate persone. Ma cosa le è accaduto?

Il cambiamento di vita

Da quanto si apprende, un evento ha completamente trasformato la sua vita: da feste, calendari e trasmissioni tv, la sua è diventata una esistenza molto riservata e lontana dalle luci del mondo dello spettacolo. Ebbene, il grande evento che ha cambiato per sempre Cristina è stata la nascita di suo figlio Riccardo, nato dalla relazione di del Basso con l’impresario Gianluca Colombo Ferioli.

Da 7 anni, la donna si dedica solo a suo figlio, che l’ha resa immensamente felice e, da quando è diventata mamma, si può dire che è ancora più bella.